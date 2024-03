Weingarten kämpft zu Hause um den Bezirkspokal

Sowohl die Handballerinnen als auch die Handballer des TV Weingarten träumen vom Pokalsieg in eigener Halle. Das Final Four im Bezirkspokal der Frauen und Männer ist am Samstag und Sonntag in der Weingartener Großsporthalle. Bei den Männern reist die MTG Wangen II aus der Landesliga als Favorit an, bei den Frauen haben die Gastgeberinnen gute Chancen auf den Titel.

Weingarten, zweimal Söflingen und Wangen

Bei den Männern spielt der TVW im Halbfinale gegen die TSG Söflingen III aus der Bezirksklasse. Wangen trifft im zweiten Halbfinale auf die TSG Söflingen II aus der Bezirksliga. Für die Weingartener könnte es zum Wiedersehen mit Kai Böttcher kommen, der für den TVW Handball spielte, ehe es ihn beruflich nach Ulm verschlug. Auf dem Papier ist der TV Weingarten der Favorit auf den Finaleinzug, allerdings gab es für das Trainerteam Jens Kühl/Stefan Glatzer aufgrund der Feiertage und der Osterferien schon einige Absagen. Der TVW will dennoch eine schlagkräftige Truppe stellen und das Finale erreichen.

Weingarten, zwei Österreicher und Ehingen

Etwas anders ist die Ausgangslage bei den Frauen. Als Spitzenreiter der Bezirksliga ist der TVW neben dem Landesliga-Achten TSG Ehingen der Favorit auf den Pokalsieg. Dazu starten Hohenems und Bregenz - beide aus der Bezirksliga. Im Halbfinale bekommt es Weingarten mit Hohenems, dem Tabellenletzten der Bezirksliga, zu tun. Weingartens Spielerinnen wollen sich vor heimischem Publikum ein Ostergeschenk machen und den Pokal holen.

Bezirkspokal, Final Four in der Weingartener Großsporthalle: Halbfinale Frauen: TV Weingarten – HC Hohenems (Sa., 14 Uhr), Bregenz Handball – TSG Ehingen (Sa., 18 Uhr) – Halbfinale Männer: TV Weingarten – TSG Söflingen III (Sa., 16 Uhr), TSG Söflingen II – MTG Wangen II (Sa., 20 Uhr) – Frauenfinale (So., 14.30 Uhr), Männerfinale (So., 16.30 Uhr).