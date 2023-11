Weingarten ist der klare Derbysieger

Das erste Derby seit sechs Jahren zwischen dem TV Weingarten und dem TSB Ravensburg ist eine klare Angelegenheit gewesen. Die Weingartener Handballer haben das Spiel in der Bezirksliga vor toller Kulisse verdient mit 33:27 (17:15) gewonnen. Zwischendurch wurde das Derby hart geführt - aufseiten der Ravensburger knallte Jakob Dent auf den Hinterkopf und konnte nicht weitermachen, beim TVW knickte Philipp Boscher zwei Sekunden vor Schluss um.

Rams sind in dieser Woche gleich zweimal gefordert

Diese letzte Aktion des Derbys, das vom Towerstars-Stadionsprecher Marcus Haider begleitet wurde, sorgte für einen kleinen Stimmungsdämpfer bei den Weingartener Spielern und den Zuschauern. „Er wollte unbedingt noch einen Treffer machen, das war im Nachhinein vielleicht ein bisschen unclever“, sagte TVW-Trainer Stefan Glatzer über die Knöchelverletzung von Boscher. So, wie er vom Feld humpelte, wird Boscher seiner Mannschaft sicher erst mal fehlen.

Bei den Rams machte sich der neue Trainer Christian Herter ein wenig Sorgen um Jakob Dent. Der A-Jugendliche war bei einem Tempogegenstoß in der zweiten Halbzeit auf den Hinterkopf geknallt und lag später leicht benommen hinter der TSB-Spielerbank. „Ich hoffe, es geht schnell wieder bei ihm“, meinte Herter. Denn zum einen ist Dent neben Philipp Liebke, Lukas Kaut und Lukas Dreps einer der A-Junioren, die beim TSB in dieser Saison schon zu wichtigen Spielern geworden sind. Zum anderen müssen die Rams in dieser Woche doppelt ran - am Freitag (20 Uhr) spielt Ravensburg beim Tabellenführer TG Biberach, am Samstag (19 Uhr/Kuppelnauhalle) gegen die HSG Langenau/Elchingen II.

Zwei Towerstars-Profis schauen sich das Derby an

„Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber wenn wir Konstanz in unser Spiel bringen, dann kommen wir unten raus“, sagte Herter, der unter der Woche mit Maximilian Ober das Traineramt von Manuel Kuttler übernommen hat. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft vor 250 Zuschauern, darunter die Towerstars-Profis Oliver Granz und Maximilian Hadraschek, war Herter zufrieden: „Wir hatten nur ein Training zusammen, dafür war es gut.“

Es war einer der besten Saisonauftritt der Rams - doch am Ende durften sich die Weingartener verdientermaßen im Kreis versammeln und „Derbysieger, Derbysieger“ rufen. Der zehnfache Torschütze David Paul hatte den TVW mit 2:0 in Führung gebracht, und diese Führung gaben die Gastgeber in der Folge nicht mehr her. „Wir haben ein paar Chancen verpasst, wenn wir hätten ausgleichen können“, meinte Herter. Andererseits galt aber auch: Immer, wenn der TSB auf zwei oder sogar ein Tor herankam, steigerten sich die Weingartener wieder und zogen auf vier Tore weg. „Ein Derbysieg mit sechs Toren Unterschied hört sich gut an“, freute sich Glatzer. „So können wir weitermachen.“

Zahlreiche Paraden der TVW-Torhüter

Ein Grund für den verdienten Sieg war auch die Torhüterleistung. In der ersten Halbzeit hielt Tim Baur stark, in der zweiten Halbzeit wehrte Thomas Nuffer zahlreiche Würfe der Ravensburger ab. Im Vergleich zu Valentin Ehrat und Jakob Weißhaar hatten die TVW-Torhüter die Nase vorn - auch wenn die Rams-Torhüter ebenfalls einige Paraden vorzuweisen hatten. „Im Tor war es eine sehr gute Leistung“, lobte der zweite TVW-Trainer Jens Kühl.

Die Vorentscheidung fiel zwischen der 42. und 49. Minute. In Überzahl vergab Dreps erst einen Siebenmeter, dann scheiterte er an Nuffer, genauso wie Liebke und Justin Trommeshauser. Fast sieben Minuten lang blieben die Rams ohne Tor. Als David Paul in Unterzahl den Ball gewann und den Konter zum 30:24 abschloss, war endgültig alles klar.

Die Torschützen auf beiden Seiten

TVW: Baur, Nuffer; D. Paul (10/3), L. Paul (8), Schoch (5), M. Liebke (5), Schirmer (3), Lohrmann (1), Boscher (1), Zülke, Werges, Gröbe, Gärtner.

TSB: Weißhaar, Ehrat; Werz (8/2), F. Ewert (5), Dreps (3/2), Rizzo (2), P. Liebke (2), Trommeshauser (2), Dent (2), Wiedemann 81), Thulke (1), Bucher (1), Kaut, Becker.