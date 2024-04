Etwa 70 Fahrräder versteigert die Stadt Weingarten am 11. April. Sie wurden hauptsächlich innerhalb eines Jahres gesammelt und kommen nun unter den Hammer. Das Fundamt erzählt, was noch so alles abgegeben wurde. Mit einem Ring hat das Amt jemanden sehr glücklich gemacht.

Im ganzen Stadtgebiet sammeln städtische Mitarbeiter herrenlose Fahrräder ein oder solche werden von Bürgern gemeldet. Zwischen 60 und 80 sind es laut Stadtsprecherin Sabine Weisel jährlich. Wenn der Besitzer sein Hab und Gut nicht innerhalb von sechs Monaten abholt, werden sie von der Stadtverwaltung versteigert, der Erlös geht an die Stadt selbst.

Mit etwas Geschick schnell repariert

Unter den diesjährigen Fundrädern befinden sich sehr gut erhaltene Mountainbikes und Kinderräder. Weisel: „Bastler finden auch dieses Mal wieder einige Räder, die mit etwas handwerklichem Geschick wieder fahrtauglich gemacht werden können.“ In den vergangenen Jahren hat die Stadt auch Räder ertüchtigt und sie an Geflüchtete gespendet.

Video: So zieht man die Bremse an einem Fahrrad nach

Martin Hulin vom ADFC Ravensburg zeigt, wie man die Bremse am Fahrrad nachzieht. Martin Hulin vom ADFC Ravensburg zeigt, wie man die Bremse am Fahrrad nachzieht.

Warum überhaupt so viele Räder zurückgelassen werden, darauf gebe es keine klare Antwort. Viele seien jedenfalls nicht sehr pfleglich mit den Fahrrädern umgegangen, sagt Weisel. Ansonsten wurde im vergangenen Jahr eine „bunte Vielzahl“ an Gegenständen im Fundamt abgegeben wie Kleidungsstücke, Schlüssel, Brillen, Geldbeutel, Smartphones, Schmuckstücke, Rucksäcke und Taschen.

Das kurioseste Stück, das jemals abgegeben wurde, sei ein Gebiss gewesen. Ob es abgeholt wurde, ist nicht bekannt. Klar ist aber: Je wertvoller eine Fundsache ist, um so wahrscheinlicher wird sie vom Besitzer abgeholt. Speziell Smartphones und Schlüssel finden meistens zurück zu denen, die sie verloren haben.

Großer emotionaler Wert

Eine besonders schöne Geschichte ist die einer Dame, die ihren Ehering verloren hatte und ihn tatsächlich im Weingartener Fundbüro wieder entgegennehmen durfte. „Das löste Tränen der Rührung aus“, sagt Sabine Weisel. Das Paar feiere bald Goldene Hochzeit - der Ring hatte also nicht nur einen materiellen, sondern vor allem einen sehr großen emotionalen Wert.

Viele Dinge werden jedoch einfach gänzlich im Fundamt zurückgelassen. Nach einer Weile müsse die Verwaltung handeln, sonst würden sich die Gegenstände auftürmen. Die Fundsachen, die nach sechs Monaten nicht abgeholt werden, bekommt der Finder zurück, so er denn will. Eine kleine Gebühr werde dafür erhoben. Gut erhaltene Kinderkleidung oder Spielsachen würden an den Familientreff Weingarten gespendet. Fundbrillen stellt die Stadt karitativen Zwecken zur Verfügung, die übrigen Gegenstände werden meist entsorgt.

Rückgabe ausgeschlossen

Wer einen verlorenen Gegenstand sucht und auf das Fundamt zukommt, muss das Gesuchte genau beschreiben. So versuche die Stadt Betrug zu vermeiden. Sollte es um Geldbeutel oder Ausweise gehen, müsse sich der Suchende mit Namen und Geburtsdatum ausweisen, „bei Handys muss er den Pin eingeben. Außerdem muss er das Ladekabel mitbringen und das Hintergrundbild beschreiben“, so Sabine Weisel.

Was die Fahrräder angeht, so können deren Eigentümer oder Finder noch bis zum 10. April mit dem Fundamt in Kontakt treten. Denn am Donnerstag, 11. April, um 15 Uhr werden sie auf dem Gelände des städtischen Baubetriebshofes in der Lägelerstraße 108 versteigert. Ab 14 Uhr können die Räder schon besichtigt werden. Reklamation oder Rückgabe sind ausgeschlossen, Kartenzahlung ist nicht möglich. Und: Die Stadt liefert die Räder nicht nach Hause, sie müssen selbst mitgenommen werden.