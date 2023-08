Noch mindestens diese, vermutlich auch noch die nächste Woche, wird es Verkehrsbehinderungen auf der Ravensburger und Waldseer Straße in Weingarten geben.

Der Grund: Der Straßenbelag zwischen 14 Nothelfer und der Kreuzung zur Schussen- und Niederbieger Straße wird an mehreren Stellen gefräst und neu asphaltiert. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten werden bei laufendem Verkehr durchgeführt.

Zum Teil können einmündende Seitenstraßen nicht befahren werden. Die einzelnen Sanierungsabschnitte sollen jeweils in ein bis zwei Tagen abgeschlossen werden, so die Stadt.

Es werden auch Teile des Asphaltbelags an der Bushaltestelle „Linse“ in Richtung Ravensburg sowie an beiden Busbuchten am ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer erneuert. Diese Haltestellen können in dieser Zeit nicht angefahren werden.