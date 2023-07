Das Denkmal zum Weingartener Vertrag kann nicht wie geplant als Schriftzug am „Rutherschen Haus“ angebracht werden — und auch sonst an keinem Haus rund um den Münsterplatz. Die Denkmalschutzbehörde hat ihr Veto eingelegt. Marbod Fritsch, der Künstler, der das Denkmal hätte umsetzen sollen, hat der Stadt bereits einen Alternativ–Entwurf präsentiert. Die Jury prüft nun die Möglichkeiten, denn nicht alle sind davon begeistert.

Denkmalensemble würde gestört werden

Ende 2022 war Marbod Fritsch unter 19 Teilnehmern als Sieger eines Wettbewerbs hervorgegangen. Der Vorarlberger hatte die 14–köpfige Jury — die aus Vertretern des Gemeinderats und Kunstexperten bestand — mit einer Kunstinstallation überzeugt. Der Schriftzug „Damit Frieden, Ruhe und Einigkeit dauerhaft bewahrt werden, sollen wir...“ hätte in goldenen Lettern an der Wand des „Rutherschen Hauses“ angebracht werden sollen, wäre da nicht der Denkmalschutz gewesen.

Die Stadt Weingarten schreibt auf Anfrage: „Die Denkmalschutzbehörde im Regierungspräsidium hat mitgeteilt, dass die um 1630 errichtete ehemalige Klosterschule nicht nur ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung darstellt, sondern auch zur Sachgesamtheit des Klosters Weingarten gehört.“ Die gesamte Klosteranlage besitze sowohl kultur– und kirchengeschichtlich, als auch architekturgeschichtlich eine herausragende Wertigkeit. Das geplante Denkmal würde das Denkmalensemble stören und werde daher nicht genehmigt.

Das Kunstwerk in einem 10–Meter–Kreis

Nun prüft die Jury, ob die Installation von Marbod Fritsch an einer anderen Stelle realisierbar ist, oder in einer anderen Ausführung. Der Künstler hat sich überlegt, seine Installation als Kreis mit einem Durchmesser von rund 10 Metern einfach direkt auf den Münsterplatz zu pflastern.

Ich würde den Satz als weißes Mosaik in die dunklen Kopfsteinpflaster einfügen, Marbod Fritsch

In dieser Form werde der Satz immer wieder von vorn beginnen — wie das Erinnern an den Weingartener Vertrag, was einen permanenten Prozess darstelle. „Wir müssen täglich für den Frieden arbeiten und so ist auch der Text als Ornament permanent präsent“, sagt Fritsch.

Seine Kunstinstallation war mit Kosten von rund 28.000 Euro veranschlagt und damit deutlich günstiger als die anderen eingereichten Vorschläge. Allerdings stimmen die Kosten „in keiner Weise mehr“, so der Künstler, da sie weit vor der Krise und den allgemeinen Preiserhöhungen festgelegt wurden. Konkrete Zahlen könne und wolle er jedoch nicht nennen, da er zunächst Kontakt mit den beteiligten Firmen aufnehmen müsste.

Unfair anderen Künstlern gegenüber

Rudolf Bindig vom Verein zur Förderung eines Denkmals für den Weingartener Vertrag hält die Situation für schwierig. Der Verein war gegründet worden, um Spenden für die Finanzierung des Projekts zu sammeln. „Es kamen Bedenken bei uns auf, ob der veränderte Entwurf des Künstlers noch das Denkmal ist, über das man ursprünglich abgestimmt habe. Das wäre den anderen Künstlern gegenüber eventuell unfair“, sagt Rudolf Bindig. Hinzu komme, dass der Marmorkreis wesentlich kostspieliger werden würde.

Noch nicht ganz ausgeschieden ist zudem das Kornhaus, an dessen Fassade der zuerst geplante Spruch angebracht werden könnte. Jedoch müsste auch hier wieder die Denkmalbehörde miteinbezogen werden und geplant war das Denkmal ja auch für das Areal um den Münsterplatz. Und dann ist da auch noch die Zeit. Im April 2025 jährt sich die Entstehung des Weingartener Vertrags zum 500. Mal. Bis dahin muss das Denkmal fertig sein. Bindig: „Im Moment stecken wir fest und müssen eine Lösung finden.“

Egal wie: Das Denkmal wird teurer

Die kommt frühestens im November, denn erst da trifft sich die Jury wieder. Wird sich Mehrheit dann nicht für den Alternativ–Vorschlag von Marbod Fritsch entscheiden, könnte der zweit– oder drittplatzierte Entwurf zum Tragen kommen. „Da stellt sich dann wieder die Frage mit den Kosten, denn die waren sehr unterschiedlich“, so Rudolf Bindig. Mehr als 25.000 Euro an Spenden kamen zwar schon zusammen, aber die werden nun nicht mehr ausreichen, für welche Lösung sich die Jury auch immer entscheidet. Der Sammlungsprozess geht also weiter.

Der zweite Platz ging an eine Skulptur, die aus Speeren besteht. An deren Spitzen wären die Forderungen der Menschen aus dem Bauernkrieg gehangen, erzählt Bindig. Außerdem hätten auch die jeweils aktuellen politischen Forderungen angebracht werden sollen, sodass sich die Geschichte fortschreibt. Eine rund drei Meter große Skulptur hat den dritten Platz gewonnen. Sie hätte aus einer Art großen gedrehten Rolle bestanden, auf der der Weingartener Vertrag niedergeschrieben gewesen wäre.

Die Entstehung des Weingartener Vertrags 1552 gilt als historischer Meilenstein im Deutschen Bauernkrieg. Schon früher hatte ein Kunstwerk an den Weingartener Vertrag erinnert – das Wandgemälde von Martin Arnold auf dem ehemaligen Neuburger Hof aus dem Jahr 1952. Heute ist dort unter anderem das Max-Café.