Ab jetzt sind in der Weingartener Innenstadt 14 Schaufenster mit Bildern und Erklärungen zu Heischebräuchen dekoriert. Die sogenannte multimediale Schaufensterausstellung heißt „Närrische Jagd“ und wurde für das Große Narrentreffen vom 19. bis 21. Januar konzipiert. Sie richtet sich in erster Linie an Kinder. Die Narrenfiguren, Videos und Tonaufnahmen in zehn Sprachen bieten eine Schnitzeljagd zu verschiedenen Heischebräuchen und Narrensprüchen. Die Inhalte können über einen QR-Code abgerufen werden, der mit dem Handy gescannt wird.

Kinder sprechen selbst Texte ein

Die Ausstellung soll „über Kultur- und Sprachgrenzen hinweg zu einem Rundgang durch die Weingartener Innenstadt einladen“, wie Andreas Reutter von der Plätzlerzunft Altdorf Weingarten erzählt. Die Zielgruppe seien besonders Schulklassen und Kindergärten, die aktiv mitmachen können. Kinder selbst haben die Fasnetsbräuche und deren Hintergründe in den verschiedenen Sprachen wie Ukrainisch, Arabisch oder Spanisch für die Stationen eingesprochen - je nach Muttersprache. Zudem würden Parallelen zu ähnlichen Brauchformen in anderen Kulturkreisen gezeigt.

Da es sich um mehr als 150 Aufnahmen handelt, sind sie über einen QR-Code abrufbar, der sich sowohl an den Schaufenstern, als auch in einer Broschüre und auf der Homepage des Narrentreffens befindet.

Die sogenannten Heischebräuche zählen laut Reutter zu den ältesten Bräuchen der Fasnet: Kinder erhalten durch das Aufsagen von Sprüchen kleine Geschenke von den Narren. Ein Beispiel dafür ist das Brezelwerfen in Weingarten, bei dem die Plätzler Brezeln verteilen. Eine besondere Bedeutung habe das Brezelwerfen in den 1920er-Jahren durch die schwierige wirtschaftliche Lage mit Inflation und großer Armut nach dem Ersten Weltkrieg bekommen.

400 Brezeln und 1000 Würste nach dem Krieg

Entsprechend groß sei die Begeisterung gewesen, als die Plätzler und der Rösslereiter nach der kriegsbedingten Unterbrechung wieder an der Fasnet erschienen seien.

Der Begriff ,Hungerleider simmer doch’ aus dem Weingärtler Narrenspruch bekam damals einen ganz anderen, tieferen Sinn. Andreas Reutter

So verteilte am Fasnetsdienstag im Jahr 1927 eine kleine Plätzlergruppe 400 Brezeln und 1000 Würste an die große Kinderschar. In der Nachkriegszeit wurden sogar bis zu 7000 Brezeln ausgeworfen.

All diese Bräuche stehen im Mittelpunkt des Familienprogramms, das die Plätzlerzunft für den Samstag, 20. Januar, beim Großen Narrentreffen geplant hat. Unmittelbar nach dem Narrensprung der Landschaft Oberschwaben-Allgäu um 13 Uhr beginnt in der Innenstadt der Närrische Markt mit vielen Spiel- und Mitmachstationen.

Hexen werfen Hexenfraß aus dem Rathausfenster

„Je lauter die Kinder dort die Heischebräuche rufen, desto großzügiger werden große und kleine Besucher mit Brezeln, Würsten und anderen Leckereien belohnt“, sagt Reutter. So werden unter anderem die Offenburger Hexen aus den Rathausfenstern heraus ihren Hexenfraß unter das närrische Publikum bringen und die vom Zürichsee anreisenden Röllis werden ihre extra gebackenen Ringli verteilen.

Zur „Närrischen Jagd“ gibt es eine Begleitbroschüre für Schulen und Kindergärten sowie altersentsprechende Rallyebögen. Wer seinen ausgefüllten Bogen am 20. Januar von 14 Uhr bis 17 Uhr am Stand neben der Bühne auf dem Löwenplatz abgibt, erhält eine kulinarische Belohnung.

Durch die Rallye führt Plausi - eine Maus mit einer Eselsohrenkappe, die die Plätzler immer nutzen, wenn es um Kinder- und Familieninhalte geht. (Foto: Plätzlerzunft )

Die Ausstellung wird vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.

Die Heischebräuche sind auch auf der Homepage des Narrentreffens zu hören unter www.grosses-narrentreffen.de