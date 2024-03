Weingarten arbeitet jetzt mit einem Kippensauger

Überfüllte Mülleimer, herumliegende Zigarettenstummel: Ravensburg hat ein Problem damit und gerade sein Bußgeld für Müllsünder erhöht. Weingarten verhängt schon seit den 90er-Jahren Strafen für illegal entsorgten Müll. Mittlerweile werden zwischen 50 und 100 Euro erhoben.

In den Jahren 2022 und 2023 hat die Stadt dadurch 1160 Euro an Bußgeldern eingenommen. Selbst das Wegschnippsen einer Zigarette kann teuer werden. Auf ihnen liegt auch ein besonderes Augenmerk bei der Stadtputzete, die am 19. und 20. April wieder stattfindet.

Kippensauger in der Testphase

Eine Neuerung im Umgang mit Müll in Weingarten ist der sogenannte Kippensauger. Dabei handelt es sich um ein kleines, mit Akku betriebenes Gerät, dass Zigarettenstummel aus Ritzen, Ecken oder Kiesbetten einsaugt. Aktuell befindet sich der Kippensauger noch in einer Testphase, soll aber in den nächsten Wochen eingeweiht werden und dann regelmäßig zum Einsatz kommen.

Ein zentraler Aspekt in der Müllentsorgung in Weingarten ist auch die tägliche Leerung der Müllbehälter im öffentlichen Raum, so die Pressesprecherin der Stadt Weingarten, Carolin Schattmann. Durch diese Maßnahme wird in der Regel vermieden, dass sich Müllansammlungen bilden, die einen Dominoeffekt auslösen könnten. Und auch bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise dem anstehenden Landesturnfest, werden zusätzlich Mülltonnen im Stadtgebiet aufgestellt, so Schattmann.

Patenschaften für ein Stück Weingarten

Neben den konkreten Sanktionen setzt Weingarten auch auf präventive Maßnahmen wie Aufklärungskampagnen und Sensibilisierung der Bürger, so die Stadtverwaltung. Dazu zählt das Projekt „Patenschaften für ein Stück Weingarten“. Das Projekt wurde 2010 von der ehrenamtlichen Gruppe „Bürger in Kontakt“ initiiert. Seit seiner Gründung setzen sich Patinnen und Paten für eine saubere Stadt ein, indem sie öffentliche Flächen wie Fußwege, Treppen, Spielplätze oder Brunnen pflegen und verschönern.

Ein weiteres Projekt ist die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Stadtputzete, bei der Schüler, Kitas, Vereine und Familien gemeinsam Müll sammeln und die Stadt von Abfall befreien. Die Aktion soll das Bewusstsein für die Müllentsorgung schärfen und den Teilnehmern verdeutlichen, wie viel Müll trotz regelmäßiger Reinigung in Büschen, auf Wiesen oder Gewässern zu finden ist, so Schattmann.

Unterstützung von 1000 Bürgern

Im vergangenen Jahr haben mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger die ehrenamtliche Aktion unterstützt. Damals sagte Bürgermeister Clemens Moll:

Wir alle, die im Einsatz waren, haben gemerkt, wie sinnvoll so eine Aktion ist. Gleichzeitig ist es erschreckend, was und vor allem wie viel wir gefunden haben. Clemens Moll

Im vergangenen Jahr beteiligten sich an der Stadtputzete unter anderem 22 Klassen aus den umliegenden Schulen. Auch in diesem Jahr haben sich erneut zahlreiche Freiwillige gemeldet. Die Aktion wird am 19. und 20. April wieder stattfinden und den Fokus erneut auf das Problem der Zigarettenkippen lenken.

Erfolge in der Müllentsorgung

Rückblickend scheinen die Bemühungen Erfolge zu zeigen. So gab es in den den Jahren 2022/2023 nur 16 Fälle der illegalen Müllentsorgung, die das Ordnungsamt bemerkt hat. Auch die Einführung der Gelben Tonne in Weingarten in 2022 spiele dabei eine wichtige Rolle. So wurden im Jahr zuvor noch „72 Müllsünder auf frischer Tat ertappt“, so Schattmann.

Dass durch die Gelbe Tonne die Sauberkeit zugenommen habe, zeige sich unter anderem am Festplatz an der Abt-Hyller-Straße. Bis zur Einführung wurden dort regelmäßig Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Mittlerweile gebe es dort nach Angaben der Pressesprecherin keine Probleme mehr.

Interessierte können sich noch bis Donnerstag, 28. März, per Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 0751 / 405-107 für die Stadtputzete anmelden. Material wie Zangen, Müllsäcke und Co. wird in den Tagen vor der Stadtputzete im BiK-Büro in der Kornhausgasse ausgegeben und kann später auch dorthin wieder zurückgebracht werden.