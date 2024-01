Rund 300 Menschen aus drei Nationen werden am 20. Januar ab 10 Uhr im Klosterhof der Basilika in Weingarten um einen Titel kämpfen: Weltmeister oder Weltmeisterin im Schnellen der Karbatsche. Die Plätzlerzunft Altdorf Weingarten, die die WM durchführt, sucht derzeit noch ein paar weibliche Teilnehmer, denn es sind nur 20 Prozent an Frauen, die antreten möchten.

Das Schnellen an sich ist gut erlernbar, man darf nur nicht zu viel Angst haben. Das sagt Benjamin Sauter, Gruppenführer der rot-weißen Plätzler. Er erklärt auch, warum die Plätzler das erste Mal auf ihre Holzmasken verzichten.

Schnellen bei Volksfesten in Bayern

Die siebte Weltmeisterschaft im Schnellen wird im Rahmen des Großen Narrentreffens vom 19. bis 21. Januar veranstaltet. Die meisten Teilnehmer kommen laut Sauter aus einer Fasnets-Zunft der Gegend - insbesondere aus Pfullendorf, Markdorf, Villingen und Weingarten - oder aus dem Bayerischen und aus Südtirol. Dort ist das Schnellen nicht mit dem Närrischen verbunden, vielmehr gibt es Schneller-Meisterschaften in Zusammenhang mit Volksfesten. Und noch einen Unterschied gibt es: Bei Nicht-Narren werden langstielige Karbatschen genutzt.

Die Plätzler nutzen hingegen die kurzstielige Karbatsche. Darunter versteht man übrigens eine Peitsche, gefertigt aus Hanfseilen. Nur der Urplätzler hat eine Karbatsche aus Leder. Für Männer ist eine Standard-Karbatsche etwa 3,50 Meter lang und kostet um die 150 Euro. „Die hält schon 50 Jahre, wenn man ordentlich damit umgeht“, sagt Benjamin Sauter. Er hat mit neun Jahren angefangen zu schnellen, sein Sohn beherrsche schon jetzt mit zwei Jahren die Grundtechniken.

Nicht auf Kraft, auf Technik kommt es an

Überhaupt sei es von Vorteil, sich die Kunst des Schnellens schon früh anzueignen. Denn später steigt die Angst, man könnte sich beim Üben verletzen.

Trotzdem kann man es in jedem Alter lernen. Erst die Technik und dann gilt üben, üben, üben, so Sauter.

Man schwingt die Karbatsche in einer liegenden Acht über dem Kopf, das ist das Grundprinzip. Ganz am Ende des Seiles ist ein Nylonbändel angebracht und der erzeugt den Knall in dem Moment, in dem er die Schallmauer durchbricht.

Benjamin Sauter: „Es gibt Methoden, da schlägt die Karbatsche auf dem Boden auf, in der Regel darf sie den Boden allerdings nie berühren.“ Wer gut sei, könne bis zu einer Minute am Stück schnellen. Besser sei es, die Karbatsche mit wenig Kraft zu bewegen, sondern die Technik für sich arbeiten zu lassen.

Die fünf Preisrichter, die aus Deutschland, der Schweiz und Südtirol kommen, achten bei der Punktevergabe auf die Körperhaltung - also den sicheren Stand. Sie beobachten außerdem die Peitschenführung, die waagrecht sein muss, und den Takt sowie die Knallentwicklung. „Der Ton muss immer die gleiche Lautstärke haben und im Rhythmus bleiben“, sagt Benjamin Sauter. Das ist auch dann eine Herausforderung, wenn es um Gruppenauftritte geht, denn es gibt verschiedene Kategorien, in denen das Können der Schneller bewertet wird.

Holzmaske ist ein Nachteil beim Schnellen

Grundsätzlich unterscheidet das Preisgericht zwischen der kurz- und langstieligen Karbatsche sowie der flexiblen Goasl (Fuhrmannspeitsche). Bewertet wird in den Klassen Einzel, Zweier-Gruppe, Dreier-Gruppe und Vierer-Gruppe - jeweils einmal bis zwölf Jahre, bis 17 Jahre und ab 60 Jahre. Die Kategorie Kunst wird gesondert gewertet. Hier geht es um Kreativität, Schwierigkeitsgrad und Takt. In der Ü60-Gruppe kommt der derzeitige Weltmeister Eugen Hund aus Weingarten. Auch die Dreier-Gruppe U18 der Plätzler holte Gold.

Wichtig: Jeder Teilnehmer trägt sein Häs, wenn er denn aus einer Zunft stammt. In diesem Jahr gab es unter den Plätzlern erstmals Diskussionen um die Holzmaske. Sauter: „Mit der Maske ist es sehr schwierig, sich einander zu hören, wenn man in der Gruppe schnellt. Das bedeutet einen gewissen Nachteil gegenüber der Konkurrenz.“ Auf der anderen Seite sei das Häs nun einmal nur mit der Maske komplett. Die Mehrheit entschied sich schließlich dafür, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er Maske trägt, oder nicht. Nur in den Gruppen muss das Bild einheitlich sein.

Die Siegerehrung bis zum 4. Platz ist auf 16 Uhr im Klosterhof geplant. Im Anschluss findet gegen 17 Uhr ein Fackel-Umzug aller Teilnehmer der Weltmeisterschaft mit musikalischer Begleitung statt. Am Löwenplatz werden dann schließlich die Plätze 1 bis 4 in den jeweiligen Kategorien vergeben.