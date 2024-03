Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich eine 49-jährige Frau befunden, die am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Waldseer Straße auf dem Gehweg von der Polizei weinend angetroffen wurde.

Polizei übelst beleidigt

Nachdem sie sich laut Polizeibericht nicht beruhigen ließ und sich die Beamten von ihr übelste Beleidigungen anhören mussten, sei sie zum Polizeirevier in Weingarten gebracht worden.

Auch hier habe sie sich nicht beruhigen lassen und habe ihren Kopf mehrmals auf den Boden geschlagen. Deshalb sei sie zur weiteren Abklärung ins Zentrum für Psychiatrie nach Weissenau in ärztliche Obhut gebracht worden.