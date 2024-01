Die Promenadenhalle in Weingarten ist aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt worden. Wie die Stadt mitteilt, wurden Schäden am Tragwerk festgestellt. Der erwartete Schnee könnte für das Hallendach zu schwer werden. Dann könnte ein Einsturz nicht ausgeschlossen werden.

In der Halle sollten eigentlich am Wochenende Narren unterkommen, die am Großen Narrentreffen in der Stadt teilnehmen. Die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten musste nun kurzfristig umplanen.

Gymnasium wird stattdessen zum Narren-Quartier

„Für uns heißt das, dass vier Zünfte in einem anderen Quartier untergebracht werden müssen“, schreibt Bettina Niederer, Sprecherin der Plätzlerzunft, die das Große Narrentreffen zum 100-jährigen Bestehen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert hat.

Die Narren würden stattdessen im Gymnasium in Weingarten übernachten. „Ebenfalls war geplant, in der Promenade ein Depot für das Gepäck einzurichten. Auch hierfür haben wir eine Lösung in einer anderen Halle gefunden“, so Niederer. Die betroffenen Zünfte seien bereits über die Planänderung informiert worden.

Wie lange die Turnhalle gesperrt ist, teilte die Stadt nicht mit.