Ohne ab und zu Zeit im Team vor Ort zu verbringen, funktioniert das Thema Homeoffice nicht. So sehen das viele Weingartener Unternehmen. Bei den meisten hat sich das Arbeiten von zu Hause aus seit der Pandemie etabliert und dazu geführt, dass die Mitarbeiter zufriedener sind. Allerdings müsse auch die Ausstattung in den eigenen vier Wänden stimmen, sonst können gesundheitliche Probleme folgen.

Von den 50 Mitarbeitern der Weingartener Filiale der Morgenstern AG nutzen rund 15 Homeoffice, beziehungsweise mobiles Arbeiten. Das sagt Geschäftsführer Stefan Gessler. Wer wann zu Hause arbeitet, lasse er seinem Team frei - es stimme sich selbst ab.

Mitarbeiterführung im Homeoffice unmöglich

Jeder arbeite ein oder zwei Tage mobil. Das Büro komplett zu meiden, geht nur in bestimmten Ausnahmen, sagt Gessler: „Das Teamgefühl geht sonst verloren - und wenn man nur mal an der Kaffeetheke zusammenkommt und fragt, wie es dem anderen so geht.“ Wichtig sei die regelmäßige Anwesenheit der Mitarbeiter auch für ihn als Chef. „Mitarbeiterführung nur im Homeoffice wie zu Corona-Zeiten ist eine Vollkatastrophe“, sagt er.

Er glaubt, dass seine Mitarbeiter zufriedener sind als früher, da der Freizeitwert höher ist. Gessler habe nicht das Gefühl, dass die Produktivität seiner Leute gesunken ist. Schwierigkeiten sieht er nur in der Ausstattung der Büros zu Hause. Darüber würden sich zu viele Arbeitgeber keine Gedanken machen. Wenn der Mitarbeiter etwa stets auf dem Wohnzimmersofa sitzt, sei das für den Körper nicht gut.

Mobiles Arbeiten nur bei deutlichen Vorteilen

Bei Habisreutinger Weingarten gibt es kein reines mobiles Arbeiten. Chef Maximilian Habisreutinger erlaubt Homeoffice nur anlassbezogen, wenn das „deutliche Vorteile“ bringt. Von den 400 Mitarbeitern nutzen aber auch nur rund zehn Prozent das Angebot. Für diejenigen habe sich die Welt verbessert. Habisreutinger: „Sie bleiben zu Hause, wenn es etwa Infektionswellen gibt, können regelmäßig abends Dinge abarbeiten, sobald die Kinder schlafen, und haben einfach mehr Familiy-Time.“

Auf der anderen Seite seien viele Mitarbeiter nach Corona gern wieder ins Büro gekommen, weil sie zu Hause oft abgelenkt gewesen seien, oder der Alltag auf Dauer zu eintönig wurde. Das Thema Teamwork sieht Habisreutinger kritisch. „Das funktioniert am besten, wenn man sich regelmäßig begegnet. Eine gute Betriebsatmosphäre steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt er. Daher solle die überwiegende Arbeitszeit im Betrieb stattfinden.

Mensch strebt nach Zusammensein

Beim Unternehmen CHG-Meridian arbeitet hingegen ein Großteil der Belegschaft mobil. Je nach Wunsch arbeiten sie zwei bis drei Tage die Woche zu Hause, sagt Melissa Jäger, Head of Group People & Culture bei CHG. „Es ist für sie dadurch deutlich leichter, eine Balance zwischen ihrem privaten und beruflichen Leben zu schaffen. Sie sind nachweislich zufriedener und motivierter und arbeiten daraus resultierend effektiver.“

Ich denke, der Mensch strebt nach dem Zusammensein und das spürt man auch in der Arbeitswelt. Melissa Jäger

Seit dem vergangenen Jahr können die Mitarbeiter auch das sogenannte „Workation“ nutzen - dabei arbeiten sie temporär im Ausland und können ihren Urlaub damit verbinden. Durch die Möglichkeit, flexibel zu arbeiten, seien die Mitarbeiter motivierter und „grundsätzlich bereit, mehr zu leisten“, so Jäger.

Obwohl das Unternehmen keine Vorschriften gemacht hat, würden sich die meisten Mitarbeiter an einem festen Tag im Büro treffen, damit der soziale Austausch nicht zu kurz komme. Melissa Jäger: „Ich denke, der Mensch strebt nach dem Zusammensein und das spürt man auch in der Arbeitswelt.“

Abgesehen davon sei die Verbindung für Videokonferenzen nicht immer optimal. Das liege an der begrenzten Wahl der Anbieter im ländlichen Raum und auch das Netz sei ausbaubedürftig, so Melissa Jäger.

Stress für die Führungskraft

Damit die Mitarbeiter sich mit einem Team und der Firma identifizieren können, müssen auch die Führungskräfte geschult werden, wenn es um das mobile Arbeiten geht. Davon ist Andrea Kübler, Leiterin Personalwesen bei Tox Pressotechnik in Weingarten, überzeugt. Gerade wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, sei das eine Herausforderung. „Als Führungskraft muss ich immer wieder überprüfen, wie die Stimmung im Team ist und entsprechende Maßnahmen einleiten, um das Team zu festigen“, sagt Kübler.

Von den 530 Mitarbeitern bei Tox Pressotechnik haben rund die Hälfte die Möglichkeit, Homeoffice zu nutzen. Es gebe eine Regelung von zwei bis vier Tagen Homeoffice die Woche. Einmal die Woche sollten sich die Mitarbeiter im Büro begegnen, was viele auch freiwillig machen würden.

Die flexible Homeoffice-Regelung helfe dem Unternehmen, Mitarbeiter zu werben, denn die Vorteile lägen klar auf der Hand: Das Familienleben habe an Qualität gewonnen, der Fahrweg könne eingespart werden. Ob die Mitarbeiter dadurch produktiver sind, hänge sowohl von den Lebensumständen, als auch vom Typ Mensch ab. Andrea Kübler: „Wichtig ist, das Mitarbeiter sich selbst reflektieren und für sich feststellen, welche Arbeitsweise ihnen mehr liegt.“