Was das Kreisarchiv in Weingarten beherbergt

Tag der Archive 2024

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Das Kreisarchiv gab Einblicke in seine Arbeit und die dort hinterlegten Dokumente; hier: eine Ausgabe des Intelligenzblattes für die königlichen Oberämter Ravensburg, Tettnang und Umgegend vom 9. Mai 1844. (Foto: Verena Oklmann )

Das Kreisarchiv in Weingarten hat am Tag der Archive Einblicke in seine Arbeit gegeben. Besucher konnten unter anderem selbst historische Postkarten mit Feder und Tinte schreiben.