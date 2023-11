Weingarten

Warnstreik an Hochschulen

Weingarten

Am Montag werden Beschäftigte an den Hochschulen in Weingarten und Ravensburg in einen ganztägigen Warnstreik gerufen, „damit die Arbeitgeber nicht wieder mit leeren Taschen an den Verhandlungstisch kommen“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. Die Gewerkschaft Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder eine Erhöhung der Entgelte um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro monatlich, für die Auszubildenden 200 Euro.

Veröffentlicht: 17.11.2023