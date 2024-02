VW mit Mängeln in Weingarten erwischt

Beamte der Verkehrspolizei Ravensburg haben am Mittwochnachmittag in der Brielmayerstraße einen VW kontrolliert, nachdem ihnen an dem Wagen ein bereits seit März 2023 abgelaufener Termin der Hauptuntersuchung aufgefallen war. Das teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass eine unzulässige Manipulation am Fahrwerk vorgenommen worden war und die Geräuschentwicklung des Wagens deutlich über dem zulässigen Grenzwert lag. Außerdem waren die Reifen abgefahren sowie die Scheinwerfer nicht mehr in ordnungsgemäßem Zustand. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowohl gegen den 27-jährigen Fahrer als auch gegen die Fahrzeughalterin ein. Außerdem müssen sie die Beseitigung der Mängel zeitnah nachweisen.