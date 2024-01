Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) wird 100 Jahre alt - das feiert sie bekanntermaßen mit dem Großen Narrentreffen in Weingarten vom 19. bis 21. Januar. Die „Schwäbische Zeitung“ hat den VSAN-Schriftführer Paul Martin unter anderem gefragt, unter welchen Umständen eine Zunft neu aufgenommen wird und ob eine Indianer-Verkleidung noch geht, oder schon kulturelle Aneigung ist.

Was ist der Sinn der Fasnet?

Paul Martin: Die Fastnacht ist ein katholisches Schwellenfest. Sie steht an der Schwelle zur Fastenzeit. Für uns ist die traditionelle Ortsfastnacht wichtig - sie hat in jeder unserer 68 Narrenstädte andere Ausdrucksformen und die wollen wir erhalten.

Wichtig ist uns, dass die Fastnacht nur innerhalb des überlieferten zeitlichen Rahmens - also zwischen Dreikönig und Aschermittwoch - gefeiert wird. Was uns ebenfalls am Herzen liegt: Dem Narren steht das Rügerecht zu, das er würdevoll ausüben soll. Durch die Fasnet und ihre örtliche Prägung werden regionale Identität und Heimatbewusstsein bei jungen Menschen gestärkt. Deshalb ist es auch wichtig, bei Neubürgern das Verständnis für die Traditionen und bestenfalls die Freude am Mitmachen zu wecken. Fastnacht ist integrativ, schafft Freude und Freundschaft durch Begegnung.

Erklären Sie den Unterschied zwischen Fasnet und Karneval.

Hier gibt es die bürgerlich-bäuerliche Straßenfasnet mit Fleckleshäs und Holzmaske, dort den edlen Prinzen mit Saalsitzungen und Viva-Colonia. Auch die VSAN hat lange versucht, sich davon abzugrenzen. Heute betonen wir die Gemeinsamkeiten. Die Emotionen und der Feieranlass sind dieselben. Beide Brauchformen wurden 2014 ins nationale Verzeichnis des immateriellen Kultuerbes der Unesco in Deutschland aufgenommen. Nun möchten wir gemeinsam mit dem Rheinischen Karneval bei der Unesco in Paris auch als immaterielles Kulturerbe der Menschheit Anerkennung finden.

Kann jeder eine neue Zunft gründen und finden Sie, es sind zu viele?

Jeder kann eine Zunft gründen, ja.

Prinzipiell freuen wir uns über den Boom, den die Fastnacht in den vergangenen 100 Jahren erlebt hat. Und wir sind an dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt. Paul Martin

Durch die Gründung der VSAN und unseren Narrentreffen wurde bei vielen Menschen das Bedürfnis geweckt, Fasnet im schwäbisch-alemannischen Stil zu feiern. Was wir aber beispielsweise strikt ablehnen, ist das Kopieren unserer Häser für neue Zünfte. Das ist unkreativ und widerspricht so dem Geist der Fasnet.

Wir richten uns auch gegen Abspaltungen von etablierten Zünften, die krampfhaft uniform als Gruppe mit neukreierten Häsern und Masken Fasnet machen wollen. Viel schöner ist es als Gruppe die freie Fasnet zu leben, sich etwas zu überlegen, das lokale Geschehen zu glossieren und so singend und aufsagend durchs Städtle zu ziehen.

Wie komme ich als Zunft in die VSAN?

Seit genau 20 Jahren wurde keine Zunft mehr in die VSAN aufgenommen. Die letzte war die Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt. Wenn heute eine historische Zunft eintreten wollen würde, dann würde die VSAN sich dem wohl nicht verschließen. Aber neu gegründete Zünfte haben keine Chance.

Warum nicht?

Mit 68 Zünften ist die VSAN schon sehr groß. Wir beleben in unseren eigenen Zünften schon lange nur noch historisch belegte Masken und Häser, die in Vergessenheit geraten sind. Aber auch das ist ein meist mehrjähriger Prozess.

Wann ist eine Maske gruselig?

Das liegt im Auge des Betrachters. Für Kinder kann auch eine „freundliche“ Maske etwas Gruseliges haben, allein durch die „toten Augen“. Viele unserer Zünfte besuchen deshalb vor der Fastnacht Kindergärten und Schulen und zeigen, wie aus einem zivilen Menschen ein Narr wird, wie der Blick durch eine Maske aussieht und erklären die Fasnetsfiguren.

Darf man sich als Fasnets-Fan noch als Indianer verkleiden, oder ist das kulturelle Aneignung?

Gibt es jemanden, der das verbietet? Ohne kulturelle Aneignung gibt es keine Kultur. Narren und Mäschkerle sollten nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Das gilt auch für die freie Fastnacht. Eine Überzeichnung sollte nicht als böswillige Diskriminierung oder Rassismus ausgelegt werden.

Fastnacht lebt vom Rollentausch. Insbesondere Kinder haben Freude daran, in eine andere Rolle zu rutschen - auch mal eine andere Kultur anzunehmen. Das sollten wir uns und den Kindern gönnen. An Fastnacht ist das seit Jahrhunderten guter Brauch: Der Adel schlüpft in die Rolle des Bauers und umgekehrt. Die entscheidende Frage ist, mit welcher Absicht man etwas macht. Die Differenzierung zwischen fastnächtlicher Kostümierung und Fremdenhass sollten wir uns allen zutrauen. Alles andere erntet in der Gesellschaft ohnehin nur viel Kopfschütteln.

Welche Hausforderungen machen den Narren zu schaffen?

Um es mit einem Wort zu sagen: die Bürokratie. Die Verantwortlichen in den Zünften haben durch immer mehr behördliche Auflagen einen enormen Mehraufwand am schlichten Fasnetfeiern. Als VSAN verstehen wir uns also als Vorantreiber des Bürokratieabbaus. Unsere Bräuche müssen erhalten werden - und das geht nunmal nur, wenn es den Ehrenamtlichen möglich ist, sie zu leben. Konkret geht es uns beispielsweise um den bürokratischen und finanziellen Aufwand durch Gema-Gebühren, eine Ehrenamtsversicherung im Land oder den Paragrafen 29 der Straßenverkehrsordnung (Veranstaltungen auf Straßen).

