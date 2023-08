Narren-Jubiläum 2024

VSAN–Chefs und Plätzler weisen Kritik am Großen Narrentreffen in Weingarten zurück

Weingarten / Lesedauer: 4 min

Wird im Januar mit ihrer Zunft zur Gastgeberin des 100-jährigen VSAN-Jubiläums: Plätzlerchefin Susanne Frankenhauser. (Foto: Elke Obser )

Fünf Zünfte haben einen offenen Brief an das VSAN–Präsidium geschrieben. Sie befürchten eine stetige Kommerzialisierung. Thema auch: Das Narrentreffen in Weingarten.

Veröffentlicht: 29.08.2023, 11:00 Von: Schwäbische.de