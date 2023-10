Vorbereitungen für das Landesturnfest laufen

Weingarten bereitet sich auf mehrere Großveranstaltungen im Jahr 2024 vor. Vom 30. Mai bis 2. Juni kommt das Landesturnfest, das größte Sportevent in Baden-Württemberg, in die Region. Erwartet werden rund 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bis zu 150.000 Gäste. Für das Rahmenprogramm werden noch freiwillige Helfer gesucht.

Zum ersten Mal wird das Landesturnfest im Frühsommer 2024 nicht in einer Stadt zu Gast sein, sondern mit Weingarten, Ravensburg, Baindt, Baienfurt und Berg gleich fünf Standorte haben, an denen es vier Tage lang heißt: Sport, Bewegung, Show und Kultur. Mehr als 200 Wettkämpfe, Mitmachangebote, Schauvorführungen und Partys werden das Schussental mit sportlichem Leben füllen. In Weingarten werden unter anderem die Trampolin-Wettkämpfe ausgerichtet, auch der Action-Bereich „Turnfest meets Trendsport“ wird hier angesiedelt sein.

Während des Zeitraums des Landesturnfestes werden nicht nur möglichst viele Hallen, Sportplätze und andere öffentliche Räume, sondern auch sehr viele helfende Hände gebraucht. Daher appelliert die Stadt Weingarten bereits jetzt an alle Vereine, Initiativen und Gruppen, keine eigenen großen Veranstaltungen rund um das Landesturnfest zu planen.

Ohne die Hilfe der Vereine und Ehrenamtlichen wäre ein Turnfest in dieser Größenordnung nicht möglich. Die Stadt freut sich über Vereine, die bereit sind, die Organisatoren in den Übernachtungsstätten an den Weingartener Schulen zu unterstützen, etwa beim Frühstück oder bei der Einlasskontrolle. Helfer müssen sich nicht mit Turnen oder Sport auskennen. Sie können bei der Bewirtung ihre Vereinskasse füllen und erhalten als Dankeschön eine kleine Tagespauschale, eine Turnfestkarte, freie Fahrt im Nahverkehr und ein T-Shirt. Ausführliche Informationen zum Helfereinsatz gibt es beim Schwäbischen Turnerbund unter portal.helfereinsatz.ch/landesturnfest.

