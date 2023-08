Das Licht geht an und unter den erwartungsvollen Blicken der Zuschauer öffnet sich der Vorhang des Zirkus „Charles Knie“ zur Premierenvorstellung auf dem Festplatz in Weingarten. Selbstbewusst, mit großen Schritten und einer gewissen Eleganz betritt Laura Urunova die Bühne. Die Anspannung lässt sie sich nicht anmerken, dafür ist sie viel zu professionell. Plötzlich fliegt, unter dem Raunen des Publikums, ein Ara auf die Bühne und setzt sich auf Urunovas Hand.

Darauf folgen sechs weitere der Tiere, ein Kakadu ist ebenfalls dabei. Die Vögel landen brav auf den acht Stangen und folgen der Artistin aufs Wort. Dann fangen sie an, gemeinsam zur Musik zu pfeifen — die Zuschauer sind begeistert. Die Papageien haben aber auch andere Tricks auf Lager: Während einer auf einem Miniatur–Liegestuhl entspannt und ein Buch in seinen Krallen hält, trinkt ein anderer aus einem Glas.

„Der Zirkus ist wie eine kleine Stadt“

Bis die Vögel das alles drauf hatten, habe es aber eine Weile gedauert. Laura Urunova ist gebürtige Russin und kommt aus der dritten Generation einer Artisten–Familie. „Am Anfang, als die Papageien noch klein waren, musste ich noch oft mit ihnen trainieren“, sagt sie. Inzwischen sei das aber nicht mehr nötig. Das Training sehe sie ohnehin eher als eine Art „Spiel“. Zur Belohnung bekämen die Vögel dann verschiedenes Obst, Salat und Nüsse.

Seit zwei Jahren ist Urunova nun bei „Charles Knie“, davor war sie schon bei einem anderen Zirkus. Das ständige Umziehen mache ihr dabei nichts aus. „Ich liebe es zu reisen, immer nur an einem Ort zu sein, wäre nichts für mich“, meint sie. An das Leben im Wohnwagen gewöhne man sich schnell. Den Zirkus vergleicht sie mit einer kleinen Stadt. In ihrer Freizeit male und nähe Urunova sehr gerne. „Und sonst gehe ich auch mal mit den anderen Artisten etwas unternehmen“, sagt sie.

Lorenzo Bernardi ist der „Schlangenmensch“

Dann ist Lorenzo Bernardi an der Reihe. Der ist Kontorsionist und kann sich so sehr verbiegen und verdrehen, dass einem allein beim Zusehen schon alles weh tut. Seine Gelenke und Knochen scheinen aus Gummi zu bestehen. Zu Beginn seiner Darbietung zwängt er sich in eine kleine Glasbox, wobei sich das Publikum fragt, wie das anatomisch möglich sein kann. Danach zeigt Bernardi die verschiedensten akrobatischen Figuren auf einem Podest mit zwei Griffen — dafür erntet er viel Applaus.

Lorenzo Bernardi beeindruckt die Zuschauer mit seiner enormen Beweglichkeit. (Foto: Charles Knie GmbH )

Der Höhepunkt seiner Nummer ist aber Folgendes: Nur durch seine Bisskraft hält er sich mit den Zähnen in der Luft, zwischen seinen Zehen hat er einen Bogen geklemmt und mit dem anderen Fuß spannt er einen Pfeil. Dabei zielt er auf einen Luftballon und bringt ihn mit einem gezielten Schuss zum Platzen. Die Zuschauer sind daraufhin außer sich.

Das Zirkusleben ist schwer mit der Familie vereinbar

Aufgewachsen ist Lorenzo Bernardi in Verona. Dort habe er eine Zirkusschule besucht, wo sein Talent entdeckt wurde. „Ich war schon immer vom Zirkus fasziniert“, sagt er. Bereits im Alter von 13 Jahren habe er gewusst, dass er ins Show–Geschäft möchte. Aus einer Artisten–Familie komme er jedoch nicht. „Vor jeder Aufführung muss ich mich etwa eine Stunde aufwärmen“, sagt Bernardi. Damit wolle er Verletzungen vermeiden und sich fit halten.

Da er seine Nummer zweimal täglich aufführe, müsse er sonst aber nicht mehr so viel trainieren. Einen Essensplan hätten die Akrobaten nicht. „Vor der Show esse ich aber nichts, da ich sonst nicht mehr so beweglich bin“, sagt er. Danach könne er aber essen, was er wolle. Zwar finde er es schön, ständig in einer neuen Stadt zu sein, allerdings sehe er seine Familie aus Italien deswegen nicht mehr regelmäßig. „Morgen kommen sie aber zu Besuch“, freut sich der Kontorsionist. Sein Hobby habe er mit dem Zirkus zum Beruf gemacht.

Laura Urunova als Hundeflüsterin

Und schon wieder steht Laura Urunova auf der Bühne. Dieses Mal hat sie aber keine Papageien mitgebracht, sondern Hunde. Die Zuschauer sind sofort von der Niedlichkeit der Vierbeiner ergriffen. Auch die haben den ein oder anderen Trick parat. Der Schwierigkeitsgrad der Kunststücke erhöht sich dabei mit der Zeit.

Während die Hunde am Anfang auf zwei Beinen tanzen und im Kreis hüpfen, steht später beispielsweise Seilspringen auf dem Programm. Auch durch verschieden große Reifen können sie springen. Am Ende bilden alle Hunde eine Polonaise und bekommen zur Belohnung ein „Leckerli“ von ihrem Frauchen. Nach kräftigem Applaus und Jubelrufen der Zuschauer schließt sich der Vorhang dann auch schon wieder.

Die größte Wasserbühne Europas

Eine Besonderheit an der Show ist außerdem die Bühne selbst. Laut dem Zirkusdirektor Sascha Melnjak handelt es sich dabei um die größte Wasserbühne Europas. Sie bestehe aus 300 Pumpen und werde mit über 100.000 Litern Wasser befüllt.

Allein der Aufbau der Bühne kostet uns jedes Mal etwa sieben Stunden, so Melnjak

Dabei würden über 7000 Meter Kabel verlegt. „Das Wasser wird in einem Becken unter der Bühne gespeichert und kann so wiederverwendet werden“, sagt er. Während der Vorstellung schießen Fontänen das Wasser 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes. Die Show bietet abwechslungsreiche Unterhaltung für Groß und Klein. Von waghalsigen Manövern auf einem schmalen Drahtseil in zehn Metern Höhe, über magische Zaubertricks, bishin zu außergewöhnlichen Tieren ist alles dabei. „Das ist ein Rausch aus Sound, Licht, Feuer und Wasser“, meint der Zirkusdirektor.

Die Vorstellungen finden täglich um 16 Uhr und 20 Uhr auf dem Festplatz in Weingarten statt. Sonntags beginnt die Show bereits um 11 Uhr, beziehungsweise um 15 Uhr und am Montag gibt es nur noch eine Aufführung um 16 Uhr. Bis zum 28. August ist der Zirkus noch in der Stadt. Tickets finden Sie unter charlesknie.reservix.de/events und an den lokalen Verkaufsstellen.