Von der kreativen Idee zum Kunstwerk

Im Hof des Schlosses Achberg stehen großformatige Leinwände auf Staffeleien. Es ist Anfang August. Die Gemälde des Workshops „Abstraktion“ nehmen langsam Gestalt an. „Ich möchte mit meinem Bild das Gefühl von Freiheit und der Freude am Tanz rüberbringen“, sagt Anna–Sophie Miller. Neben ihr arbeite Ilona Szente, die aus Ungarn extra zum Kunstcamp angereist ist. Die eindrucksvolle Augenpartie auf der Leinwand zeigt, dass sie nicht zum ersten Mal mit Farbe und Pinsel tätig ist.

Die beiden jungen Künstlerinnen nehmen an einem Kunstcamp teil, das seit mehr als 15 Jahren von der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten in Kooperation mit dem Landkreis Ravensburg angeboten wird. Noch 38 weitere Jugendliche und junge Erwachsene schlossen sich dem Camp an.

Inspiriert und angeleitet werden die Teilnehmer von Kunst–Studierenden der PH Weingarten. „Für sie ist es die erste Möglichkeit mit Jugendlichen über einen längeren Zeitraum hinweg frei zusammenzuarbeiten“, sagt Christopher Oravec, Kunstpädagoge und Lehrbeauftragter der PH Weingarten. Im Vorfeld hat Oravec mit den Studierenden während des Sommersemesters das Konzept und die Workshops entwickelt. „Die Woche auf Schloss Achberg ist jetzt die Kür und die öffentliche Vernissage der vielfältigen Kunstobjekte der Abschluss.“

Im historischen Gemäuer des Schlosses sind die Teilnehmenden des Workshops „Stop Motion“ vertieft in den Prozess vom Bild zum eigenen Film. Lukas Rath, Steffi Herzler und ihre Schwester Sarah haben eine nach vorne offene Holzkiste mit gesammeltem Moos und Farn ausgekleidet. Ihre Idee: Im Dorf leben bunte Plüschtierchen, die einem unscheinbaren Stein jeweils etwas von ihrem bunten Fell abgeben. „So wird der Außenseiter in die Gemeinschaft integriert“, erklärt Steffi Herzler und macht eine erste Aufnahme von der Fantasielandschaft in der Kiste.

Von der Collage zum Kino–Poster heißt es im Workshop „Character Design“. „In der Gruppe können alle schon sehr gut zeichnen. Nun sei die Herausforderung, die Figur auf das Format von 70 auf 100 Zentimeter zu bringen“, sagt Workshopleiterin Rebecca Lammert–Dalman. Joey–Madeline Laub ist die Übertragung ihrer Skizze, einer jungen Frau mit Gitarre, schon gelungen.

Im Schlosskeller befindet sich der ideale Raum für den Workshop „Licht und Schatten“, in dem ein Figurenfarbspiel mit Hilfe filigraner Skulpturen entwickelt wird. „Dabei geht es nicht um die Skulpturen selbst, sondern um ihre Schatten, die mit Hilfe von drei Projektoren mit unterschiedlichen Farben entstehen“, erklärt Helene Oberdorfer.

Die eigenen Gedanken zum Leben erwecken die Teilnehmenden des Workshops „Der kreative Kopf“. Jeder hat einen dreidimensionalen Kopf aus Spanplatten mit der eigenen Silhouette vor sich und gestaltet in vier Abteilungen ein kleines Kunstwerk zu den Themen Landschaft, Emotion, Hobby und einem frei wählbaren Bereich.