Volles Heimspielprogramm beim TV Weingarten

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bezirksliga wollen die Handballerinnen des TV Weingarten wieder punkten. Zu Hause geht es im Derby gegen den HCL Vogt. Heimspiele haben zudem die TVW-Männer in der Bezirksliga sowie die A-Juniorinnen in der Württembergliga.

Frauen-Bezirksliga: TV Weingarten ‐ HCL Vogt (Sa., 18 Uhr, Großsporthalle)

Derbyzeit in Weingarten. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Handballerinnen des TVW endlich wieder zwei Punkte für sich gewinnen. Das Trainerteam Stefanie Raaf/Stefan Franz passte das Training laut Mitteilung auf die Mannschaft an, um sich bestmöglich auf das Spiel vorzubereiten und wie zu Beginn der Saison Erfolge zu erzielen. Die Vogter Handballerinnen haben bisher erst zwei Saisonspiele absolviert ‐ allerdings beide gewonnen. Die Torverhältnisse zeigen deutlich, dass das Spiel am Wochenende von Weingarten nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. Mit Vogt wird eine starke Mannschaft in die Großsporthalle kommen.

Bezirksliga: TV Weingarten ‐ HV RW Laupheim II (Sa., 20 Uhr, Großsporthalle)

Der TVW will in eigener Halle ungeschlagen bleiben. Nach der empfindlichen Niederlage bei der TSG Söflingen II will die erste Mannschaft des TV Weingarten Wiedergutmachung leisten und zu Hause gegen Laupheim II punkten. Die Gäste stehen zwar mit nur einem Sieg auf dem letzten Platz der Bezirksliga, jedoch sollte der TVW die Gäste nicht unterschätzen. Einige Spiele wurden von den Laupheimern sehr eng gestaltet, gegen den TSB Ravensburg verbuchten sie ihren ersten Saisonsieg. Die Weingartener sind laut Mitteilung hoch motiviert, eine bessere Leistung als vergangenes Wochenende zu zeigen. Verzichten müssen sie dabei weiterhin auf die Langzeitverletzten Gärtner und Hildebrand sowie auf Außenspieler Jannik Holzer. Trotzdem entspannt sich die Kadersituation für das Trainerteam Jens Kühl/Stefan Glatzer im Vergleich zu den Vorwochen. Der TVW kann mit einem vollen Kader auf die Jagd nach den nächsten zwei Punkten gehen. Die Mannschaft um Kapitän Niklas Zülke freut sich wie die TVW-Frauen auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.

A-Juniorinnen, Württembergliga: TV Weingarten ‐ Team Esslingen (So., 15 Uhr)

Nach dem knappen 31:29-Heimsieg Ende Oktober gegen den Tabellenletzten JH Söflingen & Lehr sind die A-Juniorinnen des TVW abermals zu Hause gefordert. Mit einem Heimsieg am Sonntag gegen Esslingen könnte sich Weingarten weiter von der unteren Tabellenregion absetzen. Esslingen ist nach fünf Spielen mit 4:6 Punkten Achter und damit Drittletzter in der Württembergliga. Der TVW um Trainer Oliver Borrmann liegt mit 6:6 Punkten auf Rang fünf.