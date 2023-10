Voller Heimspieltag für die Handballer des TV Weingarten

Für die Handballerinnen des TV Weingarten geht es in der Bezirksliga darum, die hohe Niederlage in Ludwigsfeld schnell vergessen zu machen. Auch die Handballer des TVW wollen in der Bezirksliga punkten. Sie haben allerdings eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust.

Württembergliga, A-Juniorinnen

TV Weingarten ‐ JH Söflingen & Lehr (Sa., 14 Uhr/Großsporthalle). ‐ Den Auftakt in einen vollen Heimspieltag am Samstag machen die A-Juniorinnen des TVW. Nach der unglücklichen Niederlage in der Vorwoche gegen die SG Ober-/Unterhausen will es die Mannschaft von Trainer Oliver Borrmann gegen den Tabellenletzten besser machen.

Frauen-Bezirksliga

TV Weingarten ‐ Alpla HC Hard (Sa., 18 Uhr/Großsporthalle). ‐ Nach der herben Niederlage in Ludwigsfeld will der TVW alles geben, um gegen Hard zwei Punkte zu holen und an der Tabellenspitze zu bleiben. Hard ist Tabellenachter, verlor seine beiden Spielen bisher aber nur mit jeweils einem Tor. Mit einem starken Teamgeist und guter Stimmung in eigener Halle will Weingarten erfolgreich sein.

Bezirksliga

TV Weingarten ‐ TG Biberach (Sa., 20 Uhr/Großsporthalle). ‐ Große Herausforderung für Weingarten: Biberach als Landesligaabsteiger gilt in dieser Saison als einer der Aufstiegsfavoriten. Die Gäste reisen mit viel Selbstvertrauen und vier Siegen aus vier Spielen im Gepäck an. Der Aufsteiger Weingarten muss sich aber nicht verstecken. Der TVW hielt bislang immer gut mit ‐ nur die Punktausbeute ist nicht ganz zufriedenstellend. Bei der Niederlage in Langenau und dem Unentschieden gegen Ulm/Wiblingen wäre mit weniger Fehlern mehr möglich gewesen.