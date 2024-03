Viele Studenten müssten nochmal in die Schule

Die Hochschule Ravensburg Weingarten (RWU) hat einen Plan aufgestellt, um sich weiterentwickeln zu können. Es geht vor allem nach wie vor um die Internationalisierung und das Angebot neuer Studiengänge. Dabei stehen den Verantwortlichen einige Hindernisse im Weg, etwa fehlendes Personal, zu wenig finanzielle Mittel und Erstsemester-Studenten, die für ein Studium eigentlich noch gar nicht bereit sind.

„Wir wollen frischer und unkonventioneller rüberkommen“, sagt Thomas Spägele, Rektor der RWU in Weingarten. Diese Botschaft soll unter anderem ein jüngst eingestellter Marketing-Spezialist unter die Leute bringen. Umsetzen möchte die Hochschule ihre Ideen mit verschiedenen Mitteln. Lange Zeit sei sie etwa sehr technikorientiert gewesen, will sich jedoch weiter internationalisieren und „das anbieten, was die jungen Leute auch tatsächlich studieren wollen“.

Alle lieben „angewandte Psychologie“

Der Studiengang „Angewandte Psychologie“ sei beispielsweise inzwischen am stärksten überhaupt nachgefragt. Auch Studiengänge im Sozialwesen und der Informatik seien beliebt. Derzeit gibt es 19 Bachelor- und zwölf Masterstudiengänge. Mehr sollen folgen.

Mit 56 Prozent kommen die meisten der rund 3600 Studierenden aus der Region. Aufgrund des demografischen Wandels sinke jedoch an allen vergleichbaren Bildungseinrichtungen die Anzahl der Studienanfänger - das gilt auch für Weingarten. Viele wandern außerdem in Ballungszentren ab. Aus diesem Grund, so der Rektor, sei es so wichtig, der Nachfrage an Studiengängen zu entsprechen und die RWU weiter zu internationalisieren.

Das Alleinstellungsmerkmal der Hochschule sei gerade die Kombination aus international und regional, sagt Prorektorin Heidi Reichle. Die Wege vor Ort seien kurz, die Gruppen überschaubar und doch sei die RWU in vielen Teilen der Welt stark vernetzt. Nicht nur für die schwäbischen Studenten gilt laut Reichle: „Die Studenten können die heimatlichen Strukturen weiter nutzen und wir können die Studenten auch besser betreuen als viele große Universitäten.“

Digitale Transformation ist teuer

Gerade die Betreuung sei mittlerweile jedoch auch zur Herausforderung geworden, denn vielen Erstsemestern würden noch einige Grundlagen aus der Schule fehlen, so Reichle. Beträchtlich verschärft habe Corona diese Entwicklung. Gerade in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern gebe es Nachholbedarf. „Manche bräuchten ein nulltes Semester“, sagt Spägele. Man versuche, das Problem mit extra Kursen oder Lern-Cafés abzufangen, doch das koste viel Energie und sei mit dem vorhandenen Personal nur schwierig zu stemmen.

Von 17 Hochschulen mit vergleichbaren Formaten zur RWU, liege sie in einem Ranking auf Platz drei, was die Auslastung pro Lehrkraft betreffe. Ein Grund, weshalb einige der gesteckten Ziele nicht so schnell wie gewünscht zu erreichen sind.

Das hat aber auch finanzielle Gründe. Die digitale Transformation zum Beispiel sei zwar im Gange, alle Prozesse zu digitalisieren, koste aber viel Geld. Spägele: „Einige Hochschulen sind bereits von Hackerangriffen betroffen gewesen, wir wurden bisher zum Glück noch nicht gekapert.“

Ausländische Studenten finden keine Wohnung

Ein großes Manko seien auch die fehlenden Strukturen, um sich weiter internationalisieren zu können, wie Prorektor Michael Pfeffer sagt. Ein Beispiel: Besonders schwierig für ausländische Studenten - die 16 Prozent an der Hochschule ausmachen - ist der angespannte Wohnungsmarkt. „Die meisten von ihnen wollen nach dem Studium ja in der Region bleiben, sodass wir mehr Fachkräfte hätten“, sagt Pfeffer. Die RWU kritisiert zudem, dass Baden-Württemberg das einzige Bundesland ist, das Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer erhebt.

Pfeffer erzählt: „In Indien warten Hunderte Studenten mit einem Deutschdiplom, die sofort zu uns kommen würden.“ Thomas Spägele ergänzt: „Wir wollen die Welt eigentlich willkommen heißen, aber dafür müssen die Strukturen besser sein.“ Auch mit Thailand und den Philippinen herrsche reger Austausch, es gebe zahlreiche Kooperationen, genauso wie mit Mexiko, Südamerika und anderen Ländern.

Im kommenden Semester werde es das erste Mal ein sogenanntes Take-Off-Semester geben: Ein Semester zur reinen Vorbereitung für internationale Studierende. Ein solches, so Spägele, wäre allerdings auch für einige deutsche Studenten sinnvoll.