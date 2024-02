Viel Einsatz, wenig Ertrag

Gleich zweimal mussten die A-Junioren-Handballerinnen des TV Weingarten in der vergangenen Woche auswärts in der Württembergliga ran. Jeweils ohne Zählbares ging es zurück ins Schussental. Bei der HSG Weinstadt verlor der TVW mit 23:32 (13:15) und bei der SG Ober-/Unterhausen hieß es am Ende 26:29 (17:16). Die Spiele wiesen bemerkenswerte Parallelen auf.

Die denkbar ungünstige Anwurfzeit beim Nachholspiel in Weinstadt am Donnerstag, 20 Uhr, steckten die TVW-Mädels gut weg und lieferten sich die ersten 30 Spielminuten gegen den Tabellenführer ein Spiel auf Augenhöhe. In die zweite Halbzeit startete der TVW ebenfalls gut, bis in der 39. Spielminute ein kleiner Bruch ins Spiel einzog. Am Ende verlor der TVW dann die Kräfte und das Spiel vielleicht auch um ein paar Tore zu hoch.

Bruch im Spiel

Im Gastspiel bei der SG Ober-/Unterhausen musste der TVW den krankheitsbedingten Ausfall der Stammkräfte Mila Liebermann und Ronja Diehm verkraften. Die Truppe um die nach knapp drei Monaten Verletzungspause wiedergenesene Annika Datz erspielte sich dennoch eine über die erste Hälfte fast permanent haltende Führung heraus. Durchgang zwei in Unterhausen ähnelte dann aber dem Spiel zuvor. Ab der 40. Minute wurden die Aktionen im Angriff weniger zwingend und die Chancenverwertung schlechter. Hinzu gesellte sich noch das Verletzungspech, als Hanna Denzler mit Fußverletzung raus musste.

„An Einsatz und Einstellung fehlte es in beiden Spielen nicht“, so das Fazit des TVW-Trainerteams. Aber: „Wir brauchen derzeit zu viele Chancen und kriegen das Spiel nicht auf konstantem Niveau über die Bühne.“

Der TVW bleibt zunächst auf Rang fünf. Die Liga ist aber durch überraschende Ergebnisse eng zusammengerückt und die Schussentalerinnen müssen nun unbedingt in den verbleibenden vier Spielen kräftig punkten, um den angestrebten Platz in der oberen Hälfte zu halten.

TV Weingarten: Mayer (Tor); Minsch (12 Tore), Datz (12), Zimmermann (6), Denzler (5), Snebli (4), Koltan (4), L. Haider (2), Beck (2), G. Haider (1), Diehm (1).