Hästräger reiben gerne mal eine Hand voller Konfetti ins Haar von Schaulustigen. Teils gehen die Narren bei Umzügen aber so weit, dass sie Mädchen vom Straßenrand wegzerren und in ein Fass voller Heu drücken oder sich gar auf das Mädchen drauflegen.

Vorfall in Horb

In Horb am Neckar im Landkreis Freudenstadt kam es zuletzt zu einem Übergriff zweier Hexen auf eine SWR-Moderatorin. Die Hexen hatten die Frau in die Zange genommen und sich mit ihr in der Mitte über den Boden gerollt, wie in einem Video des SWR zu sehen ist.

Eine der beiden Hexen hat danach durch Stoßbewegungen sogar Geschlechtsverkehr gegenüber der Frau angedeutet. „Wir haben die entsprechende Szene inzwischen komplett aus der Mediathek genommen, um diesen Ausschnitt nicht weiter zu promoten“, teilte eine SWR-Sprecherin mit. Die Möglichkeit, im Sinne der Transparenz auf den Rausschnitt zu verweisen, biete die Mediathek nicht.

Laut dem „Schwarzwälder Boten“, der zuerst berichtet hatte, hatten sich später Zuschauer gegenüber der Zeitung teils empört und schockiert gezeigt. Andere wiederum hielten das Ganze für weniger schlimm. Auch im Netz war darüber kontrovers diskutiert worden.

Video-Umfrage: Das sagen Fasnets-Besucher dazu

Der City-Manager der Stadt Horb, Thomas Kreidler, nannte das Verhalten der beiden Narren, die zum Verein Narrenfreunde Seebronn gehören, extrem respektlos. „Das hat mit Fastnacht nichts zu tun.“ Er wisse, dass sich die beiden Männer persönlich bei der Frau entschuldigt hätten. Sie seien sehr einsichtig und für den Rest der närrischen Saison gesperrt worden.

Wir haben Schaulustige vor dem Weingartener Umzug am Fasnetssonntag gefragt, was sie von Praktiken wie diesen halten: