Rund 200 Besucher von Verwaltung, Sponsoren und Schülern waren am Freitag zur feierlichen Eröffnung des Kick-Käfigs in Weingarten in die Abt-Hyller-Straße gekommen. (Fotos: Florian Bodenmüller).

In der Bandenwerbung verewigt

Knapp 30 Unternehmen und zahlreiche Privatleute konnte der Jugendgemeinderat Weingarten mit Unterstützung der Stadtverwaltung als Sponsoren für das Projekt gewinnen. 50.000 Euro hatte die Stadt Weingarten in ihrem Haushalt für das Projekt freigemacht, rund 120.000 Euro kamen von den Sponsoren, die teilweise mit einer Bandenwerbung im Kick-Käfig verewigt wurden.

Erkälteter OB feuerte seine Kollegen an

Ein besonderes Bild gaben Mitarbeiter der Stadtverwaltung an der Einweihung ab, als sie bei den ersten Spielduellen in Sportklamotten und Jogginghose aufliefen. Der erkältete Oberbürgermeister Clemens Moll konnte sein Team bei den Spielen nicht unterstützten, feuerte sie dafür als Zuschauer an. Allen voran Verwaltungsdirektorin Sylvia Burg (linkes Bild ganz rechts) und Stadtkämmerer Florian Keller zeigten sportlichen Einsatz.