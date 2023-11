Hat ein Mann versucht, seinen Bekannten im Weingartener Stadtgarten zu töten? Um diese Frage geht es seit dieser Woche am Landgericht Ravensburg. Der 34-jährige Angeklagte schob die Vorwürfe im Gerichtssaal vehement von sich: Er habe sich gegen seinen Bekannten lediglich gewehrt. Seine Geschichte passt aber nicht zu dem, was Zeugen gesehen haben wollen. Außerdem geht es um Drogen.

Seit Montag wird der Fall am Landgericht verhandelt. Auch das Opfer war anwesend. Dieses sitzt mittlerweile in der Jugendvollzugsanstalt in Ravensburg, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Der 23-Jährige wurde mit angelegter Fußfessel von zwei Justizvollzugsbeamten in den Gerichtssaal begleitet. Ob er tatsächlich erst 23 Jahre alt ist, wurde vom Gericht stark angezweifelt.

Soll gezielt zugestochen haben

Am 13. Juni 2023 soll sich Folgendes abgespielt haben: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, einen 23-jährigen Mann im Stadtgarten mit einer kaputten, scharfkantigen Bierflasche angegriffen zu haben. Er soll gezielt versucht haben, auf dessen Hals und Kopf einzustechen. Der 23-Jährige konnte ausweichen und sei deshalb bei dem Angriff nur am Oberarm verletzt worden.

Wenige Stunden zuvor sollen sich die beiden Männer, die sich angeblich nur flüchtig kennen, bereits vor einem Supermarkt in Weingarten gestritten und geschlagen haben. Der Grund: Der 23-Jährige soll den Angeklagten am Rücken angefasst haben, woraufhin der 34-Jährige wütend reagierte. Der Jüngere habe den Älteren nach eigenen Angaben nur begrüßen wollen. Der 23-Jährige soll einen Stein in Richtung des Angeklagten geworfen haben. Durch einen Zeugen konnte der Konflikt zunächst beendet werden. Der Angeklagte floh daraufhin.

Mutmaßlicher Angreifer fühlte sich bedroht

Am Abend jedoch trafen die Bekannten im Stadtpark wieder aufeinander. Der 23-Jährige sei mit seinem Rad auf den Angeklagten zugefahren. „Er hatte ein Metall in der Hand, um mich damit zu schlagen“, schilderte der Angeklagte auf Englisch. Ein Dolmetscher übersetzte die Aussage des gambischen Staatsbürgers ins Deutsche. Der Angeklagte habe sich durch den Gegenstand bedroht gefühlt und wollte sich mit der Flasche wehren.

Aus Sicht des 23-Jährigen lief es aber ganz anders ab: Er sei in den Park gekommen, um den vorherigen Streit zu klären. Er habe keinen Gegenstand aus Metall in der Hand gehabt, sondern ein Armband um sein Handgelenk getragen, das er schließlich abgenommen habe, um sich zu wehren.

Eine Dolmetscherin übersetzte, was der 23-jährige Mann aus Guinea erzählte. Er habe noch nicht einmal sein Fahrrad abgestellt, da sei der Angeklagte bereits mit einer Bierflasche auf ihn zugekommen, habe diese am Lenker kaputt geschlagen und sei auf seinen Widersacher losgegangen. „Er hat mir keine Zeit gegeben.“

Kein Alkohol im Spiel

Mehrere Zeugen sagten gegenüber der Polizei zugunsten des jüngeren Mannes aus. Sie schilderten, dass der Angeklagte auch der Angreifer war, wie der Richter Veiko Böhm betonte. Die Zeugen hätten laut Polizeiangaben den Streit beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den fliehenden 34-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen, so die Polizei.

Die Bierflasche, die der Angeklagte im Kampf einsetzte, soll zufällig im Park gelegen haben, wie dieser erklärte. Der 34-Jährige gab jedoch zu, regelmäßig Marihuana zu rauchen ‐ im Zeitraum der Tat jeden Tag.

Saß bereits drei Mal im Gefängnis

Der Angeklagte kam im Jahr 2015 erstmals nach Deutschland. Er stellte einen Asylantrag, dieser wurde aber abgelehnt. Der Asylsuchende legte Einspruch ein. Derzeit wird der Mann in Deutschland geduldet.

In Deutschland soll er mehrere Straftaten begangen haben, darunter Diebstähle zum Nachteil von Prostituierten und Verkauf von Marihuana. Außerdem wird ihm vorgeworfen, eine Justizvollzugsbeamtin mit einem Mülleimer beworfen zu haben. Er saß bereits drei Mal in Deutschland eine Haftstrafe ab.

Im November sind noch drei weitere Verhandlungstermine zum aktuellen Fall angesetzt. Es sollen einige weitere Zeugen angehört werden, die den Kampf im Stadtgarten beobachtet haben sollen, sowie zwei Polizeibeamte.

Das Gericht hat ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, um die Schuldfähigkeit des Mannes zur Tatzeit festzustellen. Wann ein Urteil gesprochen wird, kann das Gericht noch nicht absehen.