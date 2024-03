Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Eine Verkehrsunfallflucht mit rund 1000 Euro Schaden ereignete sich am Donnerstag zwischen 9.10 Uhr und 9.40 Uhr in der Abt-Hyller-Straße. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer eines Renault parkte sein Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz und stellte beim Wiederkehren einen frischen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Den Ermittlungen zu Folge beschädigte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug beim rückwärts Ausparken den Renault. Der Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten sucht nun Zeugen, welche Angaben zum möglichen Verursacher machen können, und bittet diese sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.