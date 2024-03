Weingarten

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rund 2000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 18. 30 Uhr und 20 Uhr an einem VW Golf hinterlassen, der auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt war.