Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Schwere Verletzungen trug eine 43–jährige Pedelec–Fahrerin am Dienstag gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto an der Kreuzung Lammstraße/Friedhofstraße davon. Die 43–Jährige fuhr nach Angaben der Polizei die Lammstraße in Richtung Friedhofstraße und übersah den Peugeot eines vorfahrtsberechtigten 45–Jährigen, der aus der Schonisweilerstraße kam. Bei dem frontalen Zusammenstoß zog sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zu und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.