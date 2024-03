Verkehrsbehinderungen in Gerberstraße und Schmidgasse

Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es um rund um die Ostertage zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen in der Gerberstraße und Schmidgasse in Weingarten. Wie die Stadt in einer Mitteilung bekannt gab, werden in der Gerberstraße von Dienstag, 26. März, bis Dienstag, 2. April, Straßenbauarbeiten durchgeführt. Dafür wird die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

In der Schmidgasse finden am Mittwoch, 3. April, Kanal- und Straßenbauarbeiten statt. An diesem Tag ist laut Stadt die Zu- und Ausfahrt aus der Schmidgasse nicht möglich. Die Arbeiten sollen bis zum Abend abgeschlossen sein. Witterungsbedingt könnten sich die Baumaßnahmen jedoch noch verschieben.