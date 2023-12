Utobia zum Jahresfinale im Kulturzentrum Linse

Der Countdown läuft: Erstmals entert Utobia die „Linse“ in Weingarten und präsentiert kurz vor dem Finale des Jahres 2023 am Freitag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr die laut Ankündigung „bunte, hochunterhaltsame Welt des Improvisationstheaters: Turbulente Geschichten, berauschende Lieder und gefühlvolle Gedichte - das alles 100-prozentig improvisiert, völlig ungeniert und mit viel Spaß und Freude nach den Vorgaben des Publikums serviert.“ Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro (ermäßigt zehn), im Vorverkauf zwölf und 9 Euro.

Informationen