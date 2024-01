Unternehmer aus der Region wollen wieder mehr Eigenverantwortung

Unternehmer in der Region sind besorgt über den Zustand der Wirtschaft in Zeiten von Kriegen in der Ukraine und Israel, gestörten Lieferketten, Inflation und hoher Energiekosten. „Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Wir müssen mit den Auswirkungen umgehen, aber alles können wir von Oberschwaben aus nicht beeinflussen“, sagte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK), Martin Buck, beim IHK-Neujahrsempfang am Donnerstagabend in Weingarten.

Der Ulmer IHK-Präsident Jan Stefan Roell (v. l.), der ehemalige SPD-Politiker Martin Schulz und der Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, Martin Buck. (Foto: Fotografie Trautmann/IHK Bodensee-Oberschwaben )

Im Kultur- und Kongresszentrum kritisierte er die Bürokratie und Vorgaben der Politik aus Brüssel. Als prominenten Redner hatte die IHK den SPD-Politiker und ehemaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz eingeladen. Der 68-Jährige reagierte spontan mit Witz und klaren Worten auf die Rede des IHK-Präsidenten.

Kuriose EU-Regelungen sorgen für Kopfschütteln

IHK-Präsident Buck nannte in seiner Begrüßungsrede eine ganze Reihe an Beispielen, die zeigen sollten, wie schwer es Unternehmern inzwischen von der Politik gemacht werde. Es ging um von der Europäischen Union (EU) angedachte Stoffverbote, die Unternehmen davon abhalten würden, in gewisse Technologien zu investieren. Oder um die „planlose Transformation des Energiesektors“.

Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben, Martin Buck (Foto: Fotografie Trautmann/IHK Bodensee-Oberschwaben )

Buck sprach aber auch ganz alltagsnahe Regelungen an, die im Publikum für Kopfschütteln sorgten, wie die verpflichtende Kfz-Versicherung für Aufsitzrasenmäher oder, dass ein Unternehmen Handschuhe zum Einlegen von Spülmaschinentabs bereitstellen müsse.

Für Fehler bei der Ausgestaltung solcher Vorschriften hätten die Unternehmen in der Region Verständnis. „Aber nicht, wenn offensichtliche Fehler nicht korrigiert werden“, sagte Buck. „Wir wünschen uns eine Politik, die wieder besser hinhört und zuhört.“ Er forderte, dass den Bürgern und den Unternehmen wieder mehr Eigenverantwortung überlassen wird.

Gemeinsam im Weltmarkt bestehen

Martin Schulz reagierte mit Verständnis und griff ein paar der Beispiele von Buck auf. Bezogen auf die Spülmaschinentabs sagte er: „Das hätte man sicher anders regeln können.“ Und sorgte für Lacher unter den rund 550 Gästen.

Martin Schulz betonte seinen Standpunkt: Ein Europa, das zusammenhält. (Foto: Fotografie Trautmann/IHK Bodensee-Oberschwaben )

All die individuellen Interessen von Bürgern und Unternehmen in der ganzen EU zu vertreten und ihnen gleichermaßen gerecht zu werden, sei „ganz schön schwierig“ geworden. Sicherlich müsste nicht alles bis ins kleinste Detail auf EU-Ebene geregelt werden.

Schulz kann aber auch Ernst. In seiner Rede betonte der SPD-Mann wieder einmal mehr, wofür er steht: für ein Europa, das zusammenhält. Das mache auch aus marktwirtschaftlicher Sicht Sinn. Gut zwei Drittel aller deutschen Güter würden auf dem europäischen Markt verkauft.

Mit Blick auf bevölkerungsstarke Regionen wie Afrika, China oder Indien, die sich ebenfalls in der Weltwirtschaft behaupten wollen, sagte er, dass es Kleinstaaten in diesem Umfeld künftig schwer haben werden. „Eine Zerstörung der EU wäre das Gegenteil von dem, was die nächste Generation in diesem Land braucht.“