Unternehmen fit für die Zukunft machen

Knapp 70 Unternehmerinnen und Unternehmer und wirtschaftsnahe Institutionen folgten am 14. November der Einladung zu den diesjährigen Weingartener Wirtschaftsgesprächen in die Räumlichkeiten der Firma Grieshaber Logistik. Das Event bot den Anwesenden nicht nur wertvolle Möglichkeiten zum Austausch und Netzwerken, sondern auch kurzweilige Fachimpulse zum Thema „Berufliche Weiterbildung“.

Knapp 70 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der städtischen Einladung. Grieshaber-Geschäftsführer Gregor Schnell animierte zu einer positiven Auslegung der derzeitigen, teils krisengebeutelten Situation: „Wenn es bergab geht, nimmt man in der Regel Geschwindigkeit auf.“ Damit leitete er geschickt zum Motto des Abends über: „(Un-)Fit für die Zukunft? Wie Weiterbildung Unternehmen und ihre Mitarbeitenden weiterbringt“. Oberbürgermeister Clemens Moll verknüpfte den sich derzeit abzeichnenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel mit der Anforderung des lebenslangen Lernens.

Stimmig schlossen auch die drei Impulsvorträge an die Grußworte an: Elena Drögemöller vom baden-württembergischen Hightech-Netzwerk bwcon research führte die Anwesenden in die wichtigsten Future-Skills ein und schilderte anschaulich ihre Erfahrungen mit dem Thema Weiterbildung in der Region Bodensee-Oberschwaben. Dass Weiterbildung auch mit Kosten und einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, stellten Franz Schairer und Henry Schwedt vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg in ihrem Vortrag nicht in Frage. Allerdings präsentierten sie den Unternehmerinnen und Unternehmern eine Vielfalt an hilfreichen staatlichen Fördermöglichkeiten. In einer Hochschulstadt wie Weingarten durften bei dem Thema natürlich auch die beiden Hochschulen nicht fehlen: Sebastian Mauser und Monica Bravo-Granström stellten die beiden Akademien für Wissenschaftliche Weiterbildung in Weingarten vor und damit die vielfältigen Möglichkeiten für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden, neues Wissen und Future-Skills praxisorientiert zu erwerben um die Transformation auch zukünftig aktiv (mit-)gestalten zu können.