Unfallverursacher in Weingarten flüchtet und stellt sich später

Nach einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich der 58-jährige Unfallverursacher am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr aus dem Staub gemacht und sich erst gut eine Stunde später bei der Polizei gestellt. Das teilt die Polizei mit.

Der 58-Jährige fuhr in der Waldseer Straße im stockenden Verkehr dem Jeep einer 44-jährigen vorausfahrenden Frau auf. Diese erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, an ihrem Jeep entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.

Der 58-Jährige fuhr indes weiter und meldete sich kurz vor 16 Uhr bei der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht.