Weingarten

Unfallflüchtiger beschädigt Fahrzeug

Weingarten

Erheblichen Sachschaden in Höhe von knapp 9000 Euro hat laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag an einem Ford angerichtet, der auf einem Parkplatz in der Liebfrauenstraße abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Wagen und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Schaden an der gesamten rechten Fahrzeugseite zu kümmern.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 14:58 Von: sz