Der Berufsverkehr zwischen Bad Waldsee und Ravensburg ist am Montagmorgen mächtig ins Stocken geraten. Die Ursache war ein Unfall, der sich gegen 6.30 Uhr, auf der B 30 zwischen Baindt und Weingarten ereignet hatte.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg mitteilt, ist es am Morgen zu einem Auffahrunfall gekommen. "In der Folge hatte es dann noch einen zweiten Unfall gegeben", so die Polizeisprecherin. Ein Fahrzeug habe sich wegen des heftigen Zusammenstoßes um die eigene Achse gedreht. Zwei Personen wurden leicht verletzte.

Zum Unfallzeitpunkt hat starker Nebel im Schussental die Sicht behindert. "Das könnte eine Ursache für den Unfall gewesen sein", heißt es von der Polizei.

Die Unfallfahrzeuge haben den linken Fahrstreifen blockiert, der rechte war wegen Trümmerteilen nicht befahrbar. Darum habe die Polizei den Verkehr kurzzeitig komplett stoppen müssen. In dieser Zeit sei der Standstreifen von Teilen befreit worden, sodass der Verkehr dort an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

Aufgrund der Behinderungen ist es auf der B 30 und auch im Stadtgebiet von Weingarten zu langen Staus und stockendem Verkehr gekommen.