Aktuelle Katasterauszüge ‐ darin sind Grundstücke verzeichnet ‐ können ausschließlich beim Landratsamt beantragt werden. Das ist heute auch ganz einfach online möglich. Genau das haben sich jetzt aber die Betreiber dubioser Internetseiten zunutze gemacht.

Die geben sich als offizielle Stelle aus, leiten den dort abgegebenen Antrag aber nur an das echte Katasteramt weiter. Für diese Dienstleistung, also das Weiterleiten, fallen dann erhöhte Gebühren für die Verbraucher an. Die Anzahl der Fälle steigt an, unter Strafe steht das Vorgehen jedoch nicht.

Die Aufgaben des Katasteramts

Seit der Landesvermessung im Jahre 1818 werden alle Veränderungen an Grund- und Flurstücken lückenlos dokumentiert und sind einsehbar. Dafür zuständig ist eine staatliche Behörde ‐ das Katasteramt oder auch Vermessungsamt. Es hat die Aufgabe, alle wichtigen Daten zu erfassen und in Land- und Seekarten festzuhalten.

Das ist beispielsweise beim Erschließen von neuem Bauland oder einem Grundstückskauf nötig. Auch bei Streit über Besitzverhältnisse von Grundstücken werden die Vermessungsingenieure der zuständigen Behörde zurate gezogen. Einen Antrag auf Akteneinsicht können aber nur Personen einfordern, die ein berechtigtes Interesse an der Auskunft haben, also zum Beispiel die Eigentümer.

Gebühren können sich verdoppeln

Die Gebühr für einen Katasterauszug beträgt beim Landratsamt Ravensburg, beispielsweise mit Datenblatt und DIN-A3-Karte, 30 Euro. Das ist laut Landratsamtssprecherin Selina Nußbaumer landeseinheitlich geregelt. Möchte man im Internet einen solchen Auszug beantragen, kommt man zuerst auf die offizielle Seite des Landratsamts. In den weiteren Suchergebnissen stößt man aber auf die dubiosen Plattformen.

Stellt man dort einen Antrag, wird dieser nach einer Zahlung von etwa 30 Euro an das richtige Amt weitergeleitet. Dort werden dann zusätzlich die üblichen 30 Euro Gebühren verlangt. Der Verbraucher zahlt hier durchschnittlich also das Doppelte für eine Dienstleistung, die im Grunde nur einmal erbracht wird.

Vorgehen ist nicht illegal

Dagegen vorgehen kann man allerdings nicht. „Weil diese Internetseiten mit der Übermittlung des Antrags eine tatsächliche Dienstleistung anbieten, ist das nicht illegal“, sagt Nußbaumer. Das Problem existiere ungefähr seit dem Jahr 2018. „Damals wurden die Grundbuchämter aufgelöst und in große, überregionale Ämter zusammengefasst“, sagt sie.

Diese Masche ist leider ein altbekanntes Problem. Matthias Bauer, Verbraucherzentrale

Grundbuchauszüge lassen sich nämlich ebenfalls über solche Seiten bestellen. Viele Beschwerden gebe es aber nicht. „Natürlich ärgert sich der ein oder andere darüber, der Unmut hält sich aber in Grenzen“, so Nußbaumer. Um weitere solcher Fälle zu vermeiden, kläre das Landratsamt die Bürger auf ihrer Homepage und mit Informationsflyern auf.

Hohe Dunkelziffer vermutet

„Diese Masche ist leider ein altbekanntes Problem“, sagt Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. Laut ihm betreffe das nicht nur das Katasteramt, sondern beispielsweise auch das Grundbuchamt und Online-Anträge von Führungszeugnissen. „Wir können derzeit einen leichten Anstieg der Fälle beobachten, die Masche scheint für die Betrüger wieder interessanter geworden zu sein“, sagt er.

In den einzelnen Bundesländern sei das aber unterschiedlich. Im vergangenen Jahr wurden der Verbraucherzentrale 15 solcher Fälle gemeldet, die vermutete Dunkelziffer sei aber deutlich höher. „Viele Hinweise bekommen wir nicht darüber, die meisten können die 30 Euro Verlust gut verschmerzen“, meint Bauer. Das Problem: Ist das Geld einmal überwiesen, kann es nicht zurückverlangt werden.

Verbraucher sollten alles hinterfragen

Um nicht Opfer einer solchen Masche zu werden, haben sowohl Nußbaumer als auch Bauer den gleichen Ratschlag: Wenden Sie sich direkt an die Behörde. „Über unser Online-Formular ist ein Antrag ganz unkompliziert möglich“, so Nußbaumer.

Dabei sollte man aber zweimal hinschauen, ob man sich auf der offiziellen Seite des Landratsamts befindet. „Diese dubiosen Internetseiten sind nämlich so aufgebaut, dass man sie auf den ersten Blick nicht von der echten unterscheiden kann“, sagt Bauer.

Verbraucher sollten daher erst einmal alles hinterfragen. Am sichersten sei es aber nach wie vor, persönlich beim Landratsamt zu erscheinen.