Unbekannter schlägt Tür gegen Auto

Auf dem Parkplatz des Freibads Nessenreben hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 17.15 Uhr eine Fahrzeugtür gegen einen Daimler geschlagen. Das teilt die Polizei mit. Dadurch entstand an dem Daimler Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unbekannte, der mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche Hinweise.