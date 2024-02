Ein historisches Türschloss mit einer Heilig-Blut-Aussägearbeit wurde gestohlen: Es wurde von der Innenseite der Türe des früheren Gasthauses Waldhorn abmontiert, das gerade abgerissen wird. Das sorgt für eine angespannte Stimmung zwischen dem jetzigen Eigentümer des Gebäudes - Junker Wohnbau - und dem ehemaligen Eigentümer, der Familie Flaitz. Denn die wollte das Schloss behalten, jetzt hat sie nur noch den Schlüssel dazu.

Die alte Tür sowie das Schloss daran an der Innenseite, sollte im Besitz der Familie Flaitz bleiben – nur leider fehlt von dem Schloss jede Spur. Außen fehlt die Klinke. (Foto: Stefanie Rebhan )

Mündliche Absprache zwischen Eigentümern

Ehe das Waldhorn dem Erdboden gleich gemacht wird, wollte die Gastro-Familie Flaitz, der das Rössle und der Alt.Ochsen in Weingarten gehören, noch einige Dinge behalten: Schilder, das Kupferdach am Haupteingang, die historische Eingangstüre und das Schloss im Innern daran. „Das haben wir mit Junker Wohnbau zuvor mündlich abgesprochen. Wir sollten die Sachen aber nicht gleich abbauen, sondern aus Sicherheitsgründen warten, bis die Bagger kommen“, sagt Benjamin Bendel, Chef des Rössle.

Die Bagger fingen erst vor wenigen Tagen an, aber der Innenabriss läuft schon seit Januar. Als Bendel am 3. Februar am Waldhorn vorbeiradelte, sah er, dass die Türklinke fehlte. Seine Mutter Claudia Flaitz ging daraufhin nach eigenen Angaben auf die Baustelle und sah, dass das Schloss tatsächlich abmontiert war. Keiner der anwesenden Mitarbeiter des Bau- und Abbruchunternehmens Hinder aus Bad Waldsee habe etwas über den Verbleib sagen können.

Es ist sehr ärgerlich, weil wir uns an alles gehalten haben, die Baustelle aber offenbar nicht gut genug gesichert war. Benjamin Bendel

In seinen Augen gebe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Bauarbeiter hat das Schloss entfernt, um es zu verkaufen, oder jemand wusste um den historischen Wert des Stückes. Der sei weniger monetär als vielmehr emotional.

Junker will Anzeige erstatten

Rund 2000 Euro hatte Jürgen Hohl, der Weingartener Antiquitäten-Experte und Museumsleiter, vor etwa 40 Jahren für ein identisches Schloss bezahlt und in seine Sammlung eingefügt. Das Schloss im Waldhorn hätte er gern für das Museum Weingarten im Schlössle erworben, doch Familie Flaitz wollte es bei sich im Rössle einbauen.

Das Schloss ist laut Jürgen Hohl etwa in den Jahren 1730 bis 1750 hergestellt worden und an die Türen im damaligen Reichskloster Weingarten eingebaut worden. Hohl schätzt, dass es etwa 50 Stück davon gab. Als das Kloster um 1807 aufgelöst wurde, seien die meisten Schlösser versteigert worden. Darauf zu sehen ist das Heilig Blut, das von zwei Engeln flankiert wird. „Das ist eine Aussägearbeit aus Messing. Das hätte man nie unbeaufsichtigt im Waldhorn lassen sollen“, sagt Hohl. Sollte ihm das Stück zum Kauf angeboten werden, würde er die Polizei rufen.

Anzeige wird wohl auch die Firma Junker Wohnbau erstatten, denn es handle sich klar um Diebstahl. „Ich vermute, dass es jemand genommen hat, der von dem historischen Wert wusste“, sagt Geschäftsführer August Junker. Er sei mit dem Abbruchunternehmen Hinder in Kontakt, doch „im Moment tappen wir im Dunkeln“, so Junker.

Richtig sei, dass es eine mündliche Absprache zwischen ihm und der Familie Flaitz gegeben habe, dass sie einige Gegenstände behalten können. Und die sollten tatsächlich auch erst abmontiert werden, wenn der Abbruch mit den Baggern beginnt. Der Grund: „Wenn beispielsweise die Tür schon fehlt, dann betreten immer wieder Unbefugte die Baustelle, da haben wir negative Erfahrungen gemacht“, sagt August Junker. Es habe für ihn jedoch nie die Verpflichtung bestanden, das Schloss im Besonderen zu schützen. Junker: „Von unserer Seite aus ist alles richtig gelaufen.“

Kein Abbruchmitarbeiter weiß etwas

Marc Hinder, Chef des Unternehmens Hinder, ist ebenfalls der Meinung, dass Familie Flaitz ihr Schloss hätte selbst absichern müssen. Und auch er glaubt, dass jemand das Messingobjekt entwendet hat, der wusste, worum es sich handelte. Das Problem, denkt er, liegt in einer unzureichenden Kommunikation zwischen allen Parteien. „Wir haben nicht gewusst, dass das Schloss so wichtig ist. Wir dachten, es gehe vor allem um die Eingangstüre“, so Hinder.

Sobald eine Abbruchfirma die Baustelle betritt und ausräumt, gehöre theoretisch alles ihr - es sei denn, es gibt andere Absprachen. „Vor dem maschinellen Abbruch sammeln wir die Materialien wie Möbel und Schadstoffe, trennen sie und transportieren sie ab“, sagt Hinder. Das Gelände sei mit einem Bauzaun abgesichert worden. Hinder: „Das Gebäude war verschlossen, war jetzt aber kein Fort Knox.“ Es hätte sich also durchaus jemand Zutritt verschaffen können.

Auf der Suche nach dem Heilig-Blut-Schloss wolle er natürlich helfen und habe alle Mitarbeiter befragt, die auf der Baustelle waren. „Keiner weiß etwas, vor allem nicht, dass das Stück einen historischen Wert hat.“ Ansonsten sei auf der Baustelle nichts anderes entwendet worden.