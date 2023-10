Unbekannter greift Kind auf Fahrrad an

Die Polizei sucht laut Bericht nach einem Mann, der am Dienstag gegen 11.40 Uhr in der Karlstraße ein 11-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad tätlich angegriffen hat, sodass dieses zu Boden stürzte. Offenbar missfiel dem Mann, dass das Mädchen in der Fußgängerzone mit ihrem Rad fuhr, woraufhin er ihr mit der Faust auf den Oberkörper schlug. Die 11-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der ältere Mann soll eine blaue Jacke, blaue Jeans und Joggingschuhe getragen haben. Er habe einen grauen Bart und graue Haare gehabt und sei in Begleitung einer Frau gewesen. Die Polizei in Weingarten bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.