Am Sechserweg in Weingarten wurde ein sehr professionell wirkendes, überdachtes Holzpodest aufgestellt. Es scheint so, als sollte es als Ruhemöglichkeit mit guter Aussicht auf die Basilika genutzt werden. Ein schöner Gedanke. Aber es gibt da ein Problem: Das Gerüst steht ohne Genehmigung auf städtischem Grund.

Jetzt haben Mitarbeiter des Baubetriebshofs den Zugang auf das Podest mit einem Absperrband unterbunden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werde sie nun den Erbauer ausfindig machen, der das Gerüst zurückbauen muss.