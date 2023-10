Weingarten

Unbekannte beschädigen Haus

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0751/8036666 entgegen. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Den Putz am Gebäude einer Gaststätte am Broner Platz in Weingarten haben am Samstagabend bislang Unbekannte beschädigt, teilt die Polizei mit.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 15:11 Von: sz