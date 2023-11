Übler Halloween-Scherz zieht Sachschaden nach sich

Mit rohen Eiern haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Häuser unter anderem in der Michael-Kraf-Straße und in der Jakob-Reiner-Straße beworfen. Das teilt die Polizei mit. Dadurch wurde der Außenputz in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um Hinweise zu den Tätern.