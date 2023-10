Über die „Macht von Menschen- und Weltbildern“

Die Pädagogische Hochschule Weingarten bietet in diesem Wintersemester ein weiteres digitales Studium Generale zum Rahmenthema „Zur Macht von Menschen- und Weltbildern“ an. Den Auftaktvortrag übernimmt laut Pressemitteilung am Montag, 30. Oktober, um 18 Uhr Andreas Höftmann von der PH Weingarten. Sein Thema: „Musikalische Bildung und antikes Menschenbild am Beispiel des Aristoteles.“

Musikalische Bildung ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern reicht weit in die Antike zurück, wie aus Quellen etwa des Aristoteles bekannt ist. Doch das mit dem klassisch-griechischen Musik- und Bildungsverständnis einhergehende Menschenbild steht quer gegenüber modernen pädagogischen Idealen: Weder geht es in der Antike, jedenfalls nach ihren philosophischen Vertretern, um Individualität noch um Pluralismus, Toleranz oder Selbstverwirklichung. Vielmehr steht eine Form von „Glück“ (eudaimonia) als „Bestheit“ (areté) im Vordergrund, die nur einer schichtspezifischen Minderheit von auserwählten Polis-Bürgern zugänglich sei. Auch die Muße, auf die laut Aristoteles musikalische Bildung hinausläuft und durch die sich die Qualität wahrer „Humanität“ auszeichne, ist durch und durch elitär geprägt. Was hat uns Aristoteles also für die heutige Gegenwart zu sagen? Zumindest werden wir herausgefordert, unser Denken über Musik, Mensch und Bildung als etwas nicht selbstverständlich Gegebenes zu hinterfragen.

Teilnahme am Studium Generale