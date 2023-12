TVW zieht im Bezirkspokal ins Viertelfinale ein

Beim Kreisligisten HSG Langenau/Elchingen IV haben sich die Handballer des TV Weingarten knapp behauptet. Der Handball-Bezirksligist trat unter der Woche allerdings auch ersatzgeschwächt an. Am Sonntag wartet die Aufgabe in einer harzfreien Halle.

Bezirkspokal: HSG Langenau/Elchingen IV - TV Weingarten 30:34 (18:19)

Eine kleine Delegation der ersten Herrenmannschaft des TV Weingarten, unterstützt von Niklas Gröbe, Henning Friedmann, Sebastian Bär und Maximilian Gründl von den Herren 2, hat im Bezirkspokal den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Bei der HSG Langenau/Elchingen IV gewann der TVW mit 34:30 (19:18). Früh warf sich Weingarten einen Drei-Tore-Vorsprung heraus (8:5). Doch danach fehlte laut Mitteilung der Zugriff in der Abwehr, das lag vor allem an der mangelnden Laufbereitschaft. Dazu vergab der TVW vorne einige Chancen - Niklas Zölkes Siebenmeter brachte immerhin die 19:18-Pausenführung.

Die Devise für den zweiten Durchgang war klar: der TVW wollte alles besser machen und vor allem konzentrierter spielen. Wieder zog der TVW auf drei Tore davon (24:21, 40.) Und diesen Vorsprung hielt Weingarten nun. Die besten Werfer der Gäste waren Lukas Paul mit elf Toren und Zülke mit neun Toren.

TVW: Baur, Nuffer; Liebke (4), Zülke (9/1), Bär, Gründl (1), Friedmann (2), Werges (2), Gröbe, Gärtner, L. Paul (11/1), Schirmer (5).

Bezirksliga: SC Lehr - TV Weingarten (So., 17 Uhr)

Am Sonntagabend geht es für den TV Weingarten in der Bezirksliga weiter. Die Gastgeber sind der dritte Landesligaabsteiger der vergangenen Saison, stehen momentan jedoch nur auf dem zehnten Platz. Lehr gewann bisher lediglich zwei Spiele und musste zudem eine Partie kampflos abgeben. In der harzfreien Umgebung der Sporthalle Ulm-Nord will der TVW seine bisherige Auswärtsschwäche überwinden. Zu Hause ist Weingarten noch ungeschlagen, auswärts gab es bereits zwei Niederlagen - jeweils gegen Gegner aus dem Raum Ulm. Neben den Langzeitverletzten fehlt dem TVW nun auch noch Philipp Boscher, der sich im Derby gegen den TSB Ravensburg am Knöchel verletzt hat.