TVW spielt zum Hinrundenabschluss in Feldkirch

Im letzten Spiel der Hinrunde in der Handball-Bezirksliga trifft der TV Weingarten am Samstag (20 Uhr) auswärts auf Feldkirch. Die Österreicher spielten in der Saison 2021/22 noch in der Landesliga, stiegen dann aber in die Bezirksliga ab. In dieser Saison stehen die Feldkircher mit nur einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz, zuletzt holten die Österreicher einen Punkt beim Spitzenreiter TG Biberach.

Der TVW sieht den kommenden Gegner laut Mitteilung „klar in der Favoritenrolle“. Besonders auf Spielertrainer Petar Roganovic muss Weingarten aufpassen. Er ist Dreh- und Angelpunkt der Feldkircher und steht mit 69 Toren auf Platz drei der Torschützenliste. Die Mannschaft der TVW-Trainer Stefan Glatzer und Jens Kühl kann aber befreit aufspielen. Platz fünf hat der Aufsteiger über die Winterpause sicher. Die A-Juniorinnen des TVW müssen ebenfalls noch einmal ran. Sie treffen am Sonntag (15.30 Uhr) in der Württembergliga auswärts auf den VfL Waiblingen.