TVW-Handballteams starten in die Bezirksliga

Nach zwei lockeren Siegen im Bezirkspokal beginnt für die Handballerinnen und Handballer des TV Weingarten am Wochenende die neue Saison. Sowohl die TVW-Herren als auch die TVW-Damen starten in der Bezirksliga mit Auswärtsspielen.

Nach fünf Jahren in der Bezirksklasse haben die Weingartener Handballer wieder die Rückkehr in die Bezirksliga geschafft. Am Sonntag (17 Uhr) ist der Aufsteiger zu Gast bei der Württembergligareserve der HSG Langenau/Elchingen. Die HSG II belegte in der vergangenen Saison Platz drei hinter Aufsteiger Hohenems und Lustenau. Gegen einen voraussichtlich starken Gegner wird es für die Weingartener gleich eine erste echte Standortbestimmung.

Erste Standortbestimmung in Österreich

Die TVW-Damen, die vom Verein in die Bezirksliga zurückgestuft wurden, geht es am Samstag (15.15 Uhr) beim HC Hohenems los. In Vorarlberg werden die Weingartenerinnen sehen, wo sie in der Bezirksliga stehen. Das klare Saisonziel des TVW ist der Aufstieg in die Landesliga.

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Verbandsliga haben die Weingartenerinnen einen größeren Umbruch bewältigen müssen. Einige Spielerinnen aus dem Kader der vergangenen Saison sind nicht mehr dabei. Zuletzt wechselte etwa Lena Haberbosch vom TVW zum Oberligisten TG Biberach. Das TVW-Trainerteam um Stefanie Raaf und Stefan Franz ist dennoch guter Dinge, mit dem vorhandenen Kader eine sehr gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können.

Vereinsinterne Duelle in der Kreisliga

Neu beim TV Weingarten sind in dieser Saison dritte Mannschaften bei den Damen (Kreisliga A) und Herren (Kreisliga B). Kurios: Am ersten Spieltag trifft in beiden Ligen der TVW III auf den TVW II. Los geht es am Sonntag (15.15 Uhr) mit dem vereinsinternen Duell bei den Männern, um 17.15 Uhr folgen die Frauen.

Im Einsatz sind auch viele Jugendmannschaften des TVW. Die A-Juniorinnen, die in der Württembergliga spielen, fahren am Sonntag (18 Uhr) zur SG Ulm & Wiblingen.