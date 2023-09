TVW-Handballerinnen legen mit einem Kantersieg los

Mit einem so nicht zu erwartenden dicken Ausrufezeichen ist der TV Weingarten in die neue Handballsaison in der Frauen-Bezirksliga gestartet. Der TVW um das Trainerduo Stefanie Raaf/Stefan Franz hat das erste Saisonspiel beim HC Hohenems von der ersten Sekunde an dominiert und am Ende mit 35:11 (17:4) gewonnen. Vor allem Teresa Datz war dabei von den Österreicherinnen vor dem Tor fast nicht zu stoppen.

Die Ziele sind hoch

So ganz genau wussten weder Spielerinnen noch Trainer, wo der TVW in der neuen Liga steht. Bekanntlich hatten sich die Weingartener nach dem Ende der vergangenen Saison freiwillig aus der Verbandsliga zurückgezogen und starten diese Saison nur noch in der Bezirksliga. Einige junge Stammspielerinnen verließen den Verein, andere sind geblieben ‐ das Saisonziel lautet auch ganz klar Aufstieg. „Wir haben viel vor“, sagt Rückkehrerin Stefanie Raaf, die gemeinsam mit Stefan Franz die TVW-Mannschaft betreut.

Auf dem Weg zu diesem Ziel hat der TVW in Hohenems gleich mal gezeigt, zu was er in der Lage ist. Bei den dezimierten Gastgeberinnen, die nur sieben Feldspielerinnen aufboten, warfen Annika Datz, Priska Zimmermann, Ann-Kathrin Kübler und die mit 15 Treffern überragende Teresa Datz eine schnelle 5:0-Führung heraus. Zwar traf anschließend Laura Mladenovic erstmals für Hohenems, doch zehn Minuten später stand es nach fünf Treffern in Folge von Teresa Datz 10:1 für den TVW. Sie legte in der ersten Halbzeit weitere vier Treffer nach und hatte damit zur Pause (17:4) schon zehn Tore auf ihrem Konto stehen. „Wir waren einfach gut“, meint Raaf und lacht. „Wir hatten eine sehr gute Torhüterleistung, eine sehr gute Abwehrreihe und haben mit viel Tempo gespielt.“

Alle Spielerinnen dürfen sich zeigen

Von Sorglosigkeit war angesichts der klaren Führung bei Weingarten auch in der zweiten Halbzeit nichts zu sehen. Die Gäste schraubten das Ergebnis immer weiter in die Höhe. Immer wieder blieb Hohenems minutenlang ohne eigenen Treffer, die Weingartenerinnen trafen dagegen regelmäßig. In der 52. Minute waren es schließlich satte 20 Treffer Unterschied (29:9). Die Moral der Österreicherinnen war längst gebrochen, das TVW-Trainerteam konnte durchwechseln und allen Spielerinnen Einsatzzeiten geben. So durfte die starke Torhüterin Karin Springer (Raaf: „Sie hat in 40 Minuten nur fünf Gegentore kassiert, das war eine Topleistung“) auf der Bank Platz nehmen, die junge Julia Götz durfte ins Tor. Auch die A-Jugendriege um Giulia Haider und Greta Zimmermann durfte ran. „Ich bin ja wieder neu beim Verein, ich möchte alle Spielerinnen sehen“, meint Raaf.

Am Samstag (18 Uhr/Großsporthalle) hat der TV Weingarten seinen ersten Auftritt zu Hause. Gegner ist im Derby die HSG Friedrichshafen-Fischbach, die ebenfalls mit einem Erfolg in die neue Saison gestartet ist. „Wir wollen und müssen den Ball flachhalten“, sagt Raaf trotz des Kantersiegs zum Saisonstart. Ihre Spielerinnen hätten etwa einige klare Torchancen vergeben. „Die müssen in engen Spielen rein“, sagt die TVW-Trainerin. Über den gelungenen Saisonstart waren natürlich dennoch alle zufrieden.

TVW: Springer, Götz; T. Datz (15), Kübler (8/4), Koltan (3), Kiner (2), Baumgart (2/1), P. Zimmermann (2), A. Datz (2), Romer (1), Hilebrand, Haider, G. Zimmermann.