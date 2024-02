Weingarten

TVW-Handballerinnen belohnen sich nicht für Aufholjagd

Weingarten / Lesedauer: 2 min

Weingartens A-Juniorinnen haben in der Handball-Württembergliga ganz knapp verloren. (Foto: Laura Loewel )

In der Handball-Württembergliga der A-Juniorinnen hat sich der TV Weingarten stark zurückgekämpft. Doch am Ende gab es eine ganz knappe Niederlage in Ulm-Lehr.