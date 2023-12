TVW entführt beide Punkte beim Tabellenzweiten Feldkirch

Dass der TV Weingarten gegen Topmannschaften der Bezirksliga bestehen kann, haben die Handballer um das Trainergespann Stefan Glatzer und Jens Kühl bereits in einigen Spielen dieser Saison unter Beweis gestellt. Entsprechend motiviert fuhren die Weingartener daher zum Tabellenzweiten HC Feldkirch und wollten mit Punkten aus Österreich zurückkehren. Das klappte - der TVW setzte sich in einer hart geführten Partie mit 36:32 (19:14) durch.

Der TVW konnte laut Mitteilung befreit aufspielen, da der fünfte Platz über die Winterpause bereits sicher war. Die Weingartener wollten aber den Anschluss an die oberen Plätze nicht abreißen lassen und das Jahr 2023 mit einem Sieg abschließen. Durch die Rückkehr von David und Lukas Paul hatte der TVW einen schlagkräftigen Zwölf-Mann-Kader. Im Tor ersetzte der A-Jugendliche Simon Perchner den privat verhinderten Tim Baur.

Schnelles Umschaltspiel bringt frühe Führung

Das Spiel startete gut für Weingarten. Durch das schnelle Umschalt- und Tempospiel bestrafte der TVW die Fehler im Aufbauspiel der Feldkircher direkt und zog bis zur siebten Minute auf 8:3 davon. Diesen Vorsprung hielten die Gäste bis zur Pause aufrecht (19:14). Allerdings machten sich die Weingartener das Leben durch Zwei-Minuten-Strafen selbst schwer. Alleine in der ersten Halbzeit gab es fünf Zeitstrafen gegen den TVW.

Dennoch waren Weingartens Trainer zufrieden mit der ersten Hälfte. Ihre Mannschaft war über weite Strecken besser und spielte konzentriert. In der zweiten Halbzeit wollten die Gäste daran anknüpfen. Doch das gelang nicht. Innerhalb von einer Minute verkürzte der starke Kassian Matt - am Ende mit zehn Treffern zweitbester Schütze nach dem Spielertrainer Petar Roganovic (11) - innerhalb von einer Minute auf 17:19. Der TVW leistete sich im Angriff zunächst zu viele Fehler, baute seine Führung dann aber wieder nach und nach aus. Lediglich mit Roganovic und Matt hatten die Weingartener in der Abwehr ab und an Probleme.

Dritte Zeitstrafe bringt Weingarten aus dem Tritt

In der 47. Minute brachte Lukas Paul seine Mannschaft mit 29:22 in Führung. Doch durch drei Tore in Folge kam Feldkirch auf 25:29 heran (51.). Dazu gab es die dritte Zeitstrafe und damit die Disqualifikation für Niklas Zülke. Das brachte Unruhe ins Spiel des TVW. Die Gäste spielten im Angriff unkonzentrierter, Feldkirch nutzte das aus und kam auf 31:32 heran. Nach einer Weingartener Auszeit in der 56. Minute überschlugen sich die Ereignisse. Das hart geführte Spiel forderte die nächsten Disqualifikationen - Feldkirchs Jakob Appelt und Roganovic durften nicht weiterspielen. In doppelter Überzahl brachte der TVW den Sieg nach Hause, unter anderem, weil Nuffer zwei Siebenmeter hielt.

Sechs Wochen Pause stehen nun für Weingartens Handballer an, weiter geht es am 27. Januar bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach.

TVW: Nuffer, Perchner; Schoch (5), Liebke (3), Zülke (7), Stieger (3), Felcini (1), D. Paul (5), Werges, Gärtner (3), L. Paul (6), Schirmer (3).